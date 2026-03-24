© Foto: J. David Ake/AP/dpaDauer-Optimist Tom Lee sieht zwar die Turbulenzen am Markt, er bleibt aber standhaft, wenn es um sein Kursziel des S&P 500 geht.Marktstratege Tom Lee hält trotz der jüngsten Turbulenzen am Markt im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran an seiner Aktienmarktprognose fest. In einem kürzlich geführten Interview mit CNCB erklärte Lee, dass sein Unternehmen Fundstrat Global Advisors an seinem S&P 500-Ziel von 7.700 Punkten zum Jahresende festhält. "Zum einen denke ich, dass 7.700 eine konservative Schätzung für den Anfang war, da die Märkte die Preise auf KGV-Basis stetig neu bewertet haben und wir in diesem Jahr nur von einer moderaten KGV-Expansion auf 7.700 ausgehen." Boom! Das entspricht einem …Den vollständigen Artikel lesen
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