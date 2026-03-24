Anzeige
Mehr »
Dienstag, 24.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Drohnenkrieg eskaliert - und diese Aktie greift nach zwei Mega-Märkten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
24.03.2026 19:03 Uhr
260 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Fusionsspekulation im Beauty-Universum

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Fusionsspekulation im Beauty-Universum

DOW JONES--Nach der Erholung zum Wochenstart haben die europäischen Börsen am Dienstag ihre Gewinne verteidigt, obwohl die Ölpreise wieder deutlich anzogen. Brent-Öl verteuerte sich um 4,4 Prozent auf über 104 Dollar. Dazu trugen auch Dementis aus dem Iran zu angeblichen Gesprächen zwischen den Kriegsparteien Iran und USA bei.

"Positiv ist, dass der US-Präsident angesichts des jüngsten Deeskalationsversuchs offenbar weiter an einem 'Deal' interessiert ist. Hintergrund dürfte insbesondere der innenpolitische Druck sein, der ihm entgegenschlägt", hieß es bei der DZ Bank. Schließlich seien auch die Kraftstoffpreise in den USA deutlich gestiegen - mit Blick auf die im Herbst anstehenden Parlamentswahlen keine guten Voraussetzungen für die Republikaner. Laut US-Präsident Trump soll sich nun Pakistan als Vermittler angeboten haben.

Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 22.637 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 schaffte ein Miniplus von 0,1 Prozent auf 5.581 Zähler.

Dien Anleger stehen laut Vermögensverwalter QC Partners weiterhin vor der schwierigen Frage, wie lange der Krieg im Iran noch dauern werde. "Niemand kann aktuell seriös sagen, wie konkret und erfolgversprechend die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind", sagte Stratege Thomas Altmann. Die vergangenen Tage hätten eindrucksvoll gezeigt, dass es teuer sein könne, im fallenden Markt investiert zu sein. "Sie haben aber auch gezeigt, wie teuer es sein kann, im wieder steigenden Markt nicht dabei zu sein."

Konjunkturdaten setzten kaum Akzente. Der Sammel-Einkaufsmanagerindex für die Industrie und den Dienstleistungssektor im Euroraum fiel im März von 51,9 auf 50,5 Punkte. Volkswirte hatten den Index mit 51,0 erwartet. "Der Irankrieg hinterlässt offenbar erste Spuren: Während die Erwartungen im Euroraum spürbar sinken, steigen die Inputpreise", kommentierte die Commerzbank. Die Unsicherheit treffe insbesondere den Dienstleistungssektor. "Trotz des deutlichen Rückgangs im März befindet sich der Einkaufsmanagerindex insgesamt weiter in dem Bereich, in dem die Wirtschaft im Euroraum in der Vergangenheit zumindest leicht gewachsen ist."

Übernahmefantasie machte sich in der Kosmetikbranche breit. In Madrid haussierte die Aktie von Puig Brands um 13 Prozent, nachdem das US-Unternehmen Estee Lauder Gespräche mit Puig bestätigt hatte, ohne aber Details zu nennen. Die Gespräche kommen nach Einschätzung von JP Morgan überraschend, und es könnte potenzielles Interesse von anderen Branchenakteuren aufkommen. In Paris legten L'Oreal um 1,0 Prozent zu, die Aktie des Nivea-Herstellers Beiersdorf verteuerte sich um 1,5 Prozent.

Mit Abgaben von 4,1 Prozent führten SAP die Verliererliste im DAX an. Belastend wirkte eine Abstufung durch JP Morgan. Allerdings lagen Softwareaktien auf breiter Front schwach im Markt. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das KI-Unternehmen Anthropic neue Anwendungen ankündigte und dass auch Amazon Berichten zufolge an neuen KI-Werkzeugen arbeite. Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz könnten für Disruptionen der Geschäftsmodelle von Softwareunternehmen führen, so eine seit geraumer Zeit am Markt umgehende gängige Befürchtung. Im Sektor verbuchten Scout24 Abgaben von 1,9 Prozent, im TecDAX sackten Atoss Software um über 5 und Nemetschek um 4,2 Prozent ab. In Paris verbilligten sich Dassault Systemes um 2,4 Prozent, in London Sage Group um 1,7 Prozent.

Brenntag rückten dagegen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7,6 Prozent vor und waren im DAX vorn. Die Aktie hatte am Vortag bereits stark zugelegt.

Continental verloren 0,4 Prozent. Zwar erwägen mehrere Beteiligungsgesellschaften, darunter Apollo Global Management und Bain Capital, laut einem Bericht Gebote für die Industriesparte von Continental. Im Handel wurde dem Bericht aber keine größere Bedeutung beigemessen. Dass verhandelt werde, sei seit längerem bekannt.

Für Bayer ging es nach einer Aktienplatzierung um 1,9 Prozent nach unten. Laut Angaben aus dem Handel sollen 8,5 Millionen Stücke angeboten worden sein, die aus dem Besitz von Inclusive Capital Partners stammten. 

=== 
Index        Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     5.581       0,13         -3,75 
Stoxx-50       4.842       0,49         -2,02 
Stoxx-600        579       0,43         -2,60 
DAX         22.637       -0,07         -7,50 
FTSE-100 London    9.894       0,72         -0,37 
CAC-40 Paris     7.726       0,23         -5,19 
AEX Amsterdam      967       0,78          1,62 
ATHEX-20 Athen    5.330       -2,10         -0,39 
BEL-20 Br ssel    4.940       0,10         -2,73 
BUX Budapest    122.647       0,01         10,46 
OMXH-25 Helsinki   5.815       0,67          1,95 
OMXC-20 Kopenhagen  1.359       0,49         -15,49 
PSI 20 Lissabon    8.779       1,18          6,23 
IBEX-35 Madrid    16.888       0,13         -2,42 
FTSE-MIB Mailand   43.190       0,42         -3,90 
OBX Oslo       1.901       0,48         18,97 
PX Prag        2.537       -1,56         -5,54 
OMXS-30 Stockholm   2.892       0,56          0,32 
WIG-20 Warschau   118.877       -0,88          2,30 
ATX Wien       5.261       0,15         -1,24 
SMI Zürich      12.390       1,02         -6,62 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag    Fr, 17:28 
EUR/USD       1,1576  -0,3     -0,0036     1,1612     1,1561 
EUR/JPY       184,05  +0,0     0,0800     183,97    184,0300 
EUR/CHF       0,9161  +0,3     0,0030     0,9131     0,9107 
EUR/GBP       0,8652  +0,1     0,0009     0,8643     0,8675 
USD/JPY       158,97  +0,3     0,5400     158,43    159,1800 
GBP/USD       1,3376  -0,4     -0,0052     1,3428     1,3323 
USD/CNY       6,8918  +0,2     0,0111     6,8807     6,8857 
USD/CNH       6,8972  +0,2     0,0138     6,8834     6,9020 
AUS/USD       0,6958  -0,7     -0,0050     0,7008     0,7043 
Bitcoin/USD   69.398,02  -2,1    -1.502,08    70.900,10    70.005,90 
 
ROHÖL       zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      92,70  +5,2      4,57      88,13 
Brent/ICE      104,36  +4,4      4,42      99,94 
 
Metalle      zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.414,72  +0,2      8,95    4.405,77 
Silber        69,67  +0,8      0,54      69,13 
Platin      1.906,42  +1,3      24,92    1.881,50 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 13:31 ET (17:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.