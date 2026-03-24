Mit der neuen Apple-Business-Plattform will Apple die zentrale Verwaltung von Geräten, Apps und Accounts für Mitarbeitende erleichtern. Auch die Außendarstellung können Unternehmen darüber managen. Dabei gibt es einen Haken. Was bis jetzt der Apple Business Manager war, heißt ab dem 14. April schlicht Apple Business. Über die kostenlose Plattform sollen "Unternehmen jeder Größe" unter anderem Geräte, Accounts und Apps ihrer Mitarbeiter:innen managen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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