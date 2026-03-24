© Foto: UnsplashPrivate Kreditfonds begrenzen Auszahlungen, Anleger kommen teils nur an 45 Prozent ihres Geldes. Für Jeffrey Gundlach erinnert das an die Zeit vor 2008. Die Liquidität könnte schneller verschwinden, als viele denken.Der private Kreditmarkt sendet gefährliche Signale - und einer der renommiertesten Anleiheninvestoren der Wall Street schlägt Alarm. Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, warnt, dass die Märkte sich in einer Warteschleife befänden, in der kaum ein Vermögenswert noch nennenswerte Renditen abwerfe. "Der Markt bewegt sich derzeit irgendwie auf der Stelle, er ist quasi trendlos. Fast nichts ist im Aufwind. Nichts ist wirklich dramatisch im Minus. In den letzten neun Monaten …Den vollständigen Artikel lesen
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