Trotz des stark gefallenen Bitcoin-Preises hat Michael Saylor eine unfassbare Bitcoin-Wette im Wert von 44 Milliarden US-Dollar angekündigt. Muss der Preis nach dieser Nachricht nach oben schießen? Der Bitcoin schwächelt aktuell, vor allem wegen der Unsicherheit rund um den weiteren Verlauf des Iran-Krieges. Doch in dieser angespannten Situation hat Strategy-Chef Michael Saylor eine unglaubliche Ankündigung gemacht. Unfassbare Bitcoin-Wette So will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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