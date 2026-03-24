Das kommt mehr als überraschend. Laut der Financial Times, die sich auf Insider beruft, prüft Volkswagen einen ungewöhnlichen Strategiewechsel für einen seiner deutschen Standorte. Demnach befindet sich der Autobauer in Gesprächen mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael Advanced Defence Systems.Im Raum steht ein Deal, bei dem die Produktion im Werk Osnabrück von Automobilen auf Komponenten für Raketenabwehrsysteme umgestellt werden könnte. Konkret geht es um die Fertigung von Teilen für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär