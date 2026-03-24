Eine strategische Partnerschaft, die Microlino und BEN vereint, um die Zukunft nachhaltiger urbaner Mobilität zu gestalten - mit industrieller Produktion in Turin, Italien

ZÜRICH und TURIN, Italien sowie MATOSINHOS, Portugal, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micro, AMFI - Automotive Micro Factory Italy - und CEiiA haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der elektrischen Mikromobilität zu begründen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Synergien zwischen zwei komplementären europäischen Elektro-Mikrofahrzeugen - Microlino und BEN - in den Bereichen Technologie, industrielle Produktion und Marktentwicklung zu nutzen.

Die perfekte Kombination: Microlino trifft auf BEN

Der von Micro entwickelte Microlino ist ein ikonisches batterieelektrisches Microcar, das von den Bubble Cars der 1950er Jahre inspiriert ist und sich an den Verbrauchermarkt (B2C) richtet. BEN (BE Neutral), entwickelt von CEiiA, ist ein modulares Elektro-Mikrofahrzeug für geschäftliche Anwendungen (B2B) und integriert eine fortschrittliche digitale Plattform (SPIRIT), die intelligente Mobilitätsdienste, CO2-Tracking und Flottenmanagement ermöglicht.

Gemeinsam decken Microlino und BEN das gesamte Spektrum der urbanen Mikromobilität ab - vom privaten Gebrauch über Sharing-Dienstleistungen bis hin zu Lieferungen auf der letzten Meile - und schaffen damit ein einzigartiges europäisches Angebot für nachhaltige Städte.

Umfang der Zusammenarbeit

Im Rahmen des MoU werden die drei Parteien eine Zusammenarbeit in mehreren zentralen Bereichen prüfen: die gemeinsame Optimierung der Lieferkette, die gemeinsame Nutzung von Antriebs-, Elektronik- und digitalen Technologien, die Kollaboration in den Bereichen Engineering und Produktentwicklung sowie gemeinsame Initiativen zur Einwerbung europäischer Fördermittel und zur Erschließung internationaler Märkte. Die Partnerschaft legt zudem den Grundstein für die industrielle Fertigung von BEN im AMFI-Werk im italienischen Turin, wobei die bewährte Erfahrung von AMFI als Auftragsfertiger der nächsten Generation für Mikro-Elektrofahrzeuge genutzt wird.

Turin als industrieller Knotenpunkt

AMFI, das zur selben Schweizer Holdinggruppe wie Micro gehört, hat seinen Sitz in Turin und wird als federführender Industriepartner bei der Fertigung von BEN fungieren. Mit einer skalierbaren und flexiblen Produktionsstruktur bringt AMFI fundiertes Fachwissen in der Produktion von Mikro-Elektrofahrzeugen ein und wird gemeinsam mit CEiiA die Lieferkette, Produktionsprozesse und Qualitätsstandards für die Serienfertigung definieren. Diese Zusammenarbeit stärkt Turins wachsende Rolle als europäischer Knotenpunkt für die Produktion innovativer, nachhaltiger Mobilitätslösungen.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Beide Organisationen teilen ein ausgeprägtes Engagement für Nachhaltigkeit. Die AYR-Technologie von CEiiA - Gewinner des New European Bauhaus Award 2021 und Teil des Impact on Climate-Netzwerks von Google - kann vermiedene CO2-Emissionen im Bereich der nachhaltigen Mobilität messen, nachverfolgen und monetarisieren. Die Integration dieser Technologie in das effiziente Stadtverkehrskonzept des Microlino eröffnet neue Möglichkeiten für Städte, die Klimaneutralität anstreben.

Partnerstimmen

Oliver Ouboter, COO von Micro, kommentiert: "Microlino hat bewiesen, dass elektrische Microcars die Herzen und Köpfe der Verbraucher in ganz Europa erobern können. Durch den Zusammenschluss mit CEiiA und die Einbindung von BEN in das AMFI-Produktionsökosystem in Turin schaffen wir eine leistungsstarke europäische Plattform, die sowohl die private als auch die geschäftliche Mobilität abdeckt. Diese Kooperation ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer Vision: Städte sauberer, smarter und lebenswerter zu machen - ein Microcar nach dem anderen."

Michelangelo Liguori, General Manager von AMFI, erklärt: "AMFI entstand mit dem Ziel, ein strategischer Industrieknotenpunkt für den Markt elektrischer Microcars in Europa zu werden. Diese Partnerschaft mit CEiiA ist ein konkreter Schritt in diese Richtung: Indem wir BEN neben dem Microlino in unsere Produktionsstätte integrieren, schaffen wir die kritische Masse, die erforderlich ist, um ein wirklich wettbewerbsfähiges und skalierbares europäisches Fertigungsökosystem zu schaffen. Turin verfügt über die Talente, die Infrastruktur und nun auch über die Partnerschaften, um diese Transformation anzuführen."

Helena Silva (CTO von CEiiA) betont: "Diese Partnerschaft mit Micro und AMFI markiert eine neue Phase in der Entwicklung des BEN-Projekts und stärkt die Schaffung eines kooperativen Industriemodells in Europa. Die Einrichtung des ersten Produktionsstandorts in Turin wird Synergien in verschiedenen Bereichen mit Microlino ermöglichen und zu einer wettbewerbsfähigeren, innovativeren und nachhaltigeren europäischen Industrie beitragen."

Über Micro

Micro Mobility Systems ist ein Schweizer Unternehmen, das sich umweltfreundlichen Transportlösungen für kurze Strecken verschrieben hat. Das in Küsnacht in der Schweiz gegründete Unternehmen Micro erfand 1999 den Tretroller, der sofort zum Erfolg wurde und den Begriff der Mikromobilität prägte. Seitdem hat das Unternehmen weltweit mehr als 100 Millionen Tretroller verkauft. Seit 2022 produziert Micro den Microlino, ein in mehreren europäischen Ländern marktführendes Elektro-Microcar.

Über AMFI

AMFI - Automotive Micro Factory Italy S.r.l. ist ein Auftragsfertiger der nächsten Generation mit Sitz in Turin, Italien. Als Teil derselben Schweizer Holdinggruppe wie Micro betreibt AMFI eine skalierbare, flexible Produktionsstätte, die auf elektrische Mikrofahrzeuge spezialisiert ist, und besitzt die Rechte zur Vermarktung der AMFI Modular Platform (AMP).

Über CEiiA

CEiiA ist ein portugiesisches Engineering- und Produktentwicklungszentrum, das neue Produkte und Dienstleistungen in hochtechnologischen Bereichen wie Mobilität, Luftfahrt und Raumfahrt entwirft und zur Marktreife bringt - mit dem Ziel, eine nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen. Im Bereich Mobilität hat CEiiA BEN und die digitale Plattform SPIRIT sowie die preisgekrönte AYR-Technologie zur CO2-Messung im nachhaltigen Verkehr entwickelt. CEiiA hat seinen Hauptsitz in Matosinhos (Porto), Portugal.

Ricardo Rodrigues - Pressemedienagentur

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