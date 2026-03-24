Nach dem jüngsten Überraschungserfolg mit dem neuen Pokémon-Game Pokopia hat Nintendo am Dienstag einen herben Rückschlag verkünden müssen. Die Nachfrage nach der Switch 2 blieb im abgelaufenen Quartal hinter den Erwartungen zurück - insbesondere in den USA. Die Nintendo-Aktie rutscht daraufhin im heimischen Handel deutlich ab.Angesichts der deutlich geringer als erwarteten Nachfrage beschloss der Konzern, die Produktion der Switch 2 zu reduzieren. Das quittierten die Marktteilnehmer während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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