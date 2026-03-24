Die Übernahme schafft die branchenweit erste KI-fähige Betriebsplattform der Branche sie vereint Transaktionen, Analytik und In-Memory-Geschwindigkeit, um die Fragmentierung der Infrastruktur zu beseitigen.

MariaDB plc gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von GridGain Systems, Inc. bekannt, einem Pionier des In-Memory-Computing und treibende Kraft hinter Apache Ignite. Diese strategische Akquisition markiert MariaDBs Schritt hin zur Bereitstellung einer KI-fähigen Betriebsplattform eines einheitlichen Systems, das darauf ausgelegt ist, die extrem hohen Geschwindigkeitsanforderungen bei der Datenverarbeitung für autonome KI-Agenten zu bewältigen.

Während Unternehmen von einfachen KI-Assistenten zu autonomen, agentischen Systemen übergehen, die eigenständig schlussfolgern und handeln, stoßen traditionelle Datenarchitekturen an ihre Grenzen. Durch die Integration der In-Memory-Technologie von GridGain bietet MariaDB nun eine einheitliche, hochperformante und persistente Datenbasis ("Grounding Layer"), die den gesamten KI-Lebenszyklus unterstützt von der Echtzeit-Datenaufnahme bis hin zu komplexen Entscheidungsprozessen.

"In den letzten 18 Monaten haben wir MariaDB gezielt für das agentische Zeitalter weiterentwickelt", sagt Rohit de Souza, CEO von MariaDB. "Durch die Integration von GridGain bieten wir eine einheitliche Plattform, die Unternehmen die komplexesten Aufgaben abnimmt. Wir beseitigen die Hürden manueller Datenintegration und definieren die hochperformante Datenbasis, die KI-Agenten benötigen, um einen echten Mehrwert zu schaffen unterstützt durch den integrierten Support aus einer Hand."

Die Lücke im agentischen Zeitalter schließen

Die Dringlichkeit dieser Plattform wird durch aktuelle Marktentwicklungen unterstrichen. Gartner prognostiziert: "Bis 2026 werden 40 der Unternehmensanwendungen auf aufgabenspezifische KI-Agenten setzen gegenüber weniger als 5 im Jahr 2025."¹

IDC warnt zudem, dass Unternehmen ohne qualitativ hochwertige, KI-fähige Datenbasis bis 2027 Produktivitätsverluste von bis zu 15 erleiden könnten. (IDC FutureScape 2026; Kategorie: Agentische Künstliche Intelligenz weltweit; Prognose 1)

Die neue Plattform von MariaDB adressiert diesen strategischen Wendepunkt durch die Konsolidierung bislang fragmentierter Ebenen:

Zusammenführung von Transaktionen und Analytik: Echtzeitanalysen und operative Transaktionen laufen auf derselben Plattform ohne komplexe ETL-Prozesse (Extrahieren, Transformieren, Laden).

Echtzeitanalysen und operative Transaktionen laufen auf derselben Plattform ohne komplexe ETL-Prozesse (Extrahieren, Transformieren, Laden). In-Memory-Geschwindigkeit: Nutzung der GridGain-Technologie für Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich bei agentischen Workloads.

Nutzung der GridGain-Technologie für Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich bei agentischen Workloads. Nativ KI-fähig: Integrierte Vektor-Funktionalitäten zur Speicherung, Indizierung und Abfrage von Embeddings sowie Unterstützung von MCP-Servern und KI-Frameworks essentiell für RAG-Anwendungen.

Integrierte Vektor-Funktionalitäten zur Speicherung, Indizierung und Abfrage von Embeddings sowie Unterstützung von MCP-Servern und KI-Frameworks essentiell für RAG-Anwendungen. Globale Skalierbarkeit: Technologie zur Unterstützung von KI-Deployments in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen mit sofortiger Skalierung.

Der agentische Wandel: Keine manuelle Integration mehr erforderlich

Anstatt Entwickler dazu zu zwingen, unterschiedliche Datenbanken für In-Memory, Vektorsuche und Transaktionen mühsam manuell zu verknüpfen, bietet MariaDB nun eine zentrale, einheitliche Sicht auf alle Daten ("Single Pane of Glass").Dies reduziert die Komplexität, senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) und ermöglicht es Entwicklern, sich auf die Entwicklung der Logik ihrer KI-Agenten zu konzentrieren, anstatt Backend-Probleme zu lösen.

"Der Aufbau solcher Systeme ist heute vergleichbar mit dem Versuch, eine Hochleistungsmaschine aus LEGO-Steinen zu bauen man hat alle Teile, aber sie sind nicht für diese Belastung gemacht", erklärte Vikas Mathur, Chief Product Officer bei MariaDB plc. "Im KI-Zeitalter schrumpft das Zeitfenster für Antworten drastisch. Eine Datenplattform wie MariaDB hat keine Sekunden mehr Zeit; sie muss Antworten für KI-Agenten im einstelligen Millisekundenbereich liefern. Mit der integrierten In-Memory-Basis eliminieren wir den Aufwand manueller Integration und bieten Entwicklern eine einheitliche Datenbasis, die der enormen Skalierbarkeit gewachsen ist, die diese Agenten fordern."

Blick nach vorn: Die Zukunft verteilter Systeme

Die Technologie von GridGain bildet die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe von MariaDB: eine global verteilte Datenarchitektur.Da KI-Agenten zunehmend autonom und verteilt agieren, muss auch die zugrunde liegende Datenbasis resilient und lokal verfügbar sein. Durch die Erweiterung der MariaDB Enterprise Platform in Richtung einer verteilten Architektur stellt MariaDB sicher, dass diese Datenbasis weltweit skaliert ohne Einbußen bei der benötigten Submillisekunden-Performance. Dies unterstreicht MariaDBs Anspruch, eine Welt zu ermöglichen, in der Maschinengeschwindigkeit der neue Standard ist.

Ein Jahr mit enormer Dynamik

Der Abschluss der GridGain-Übernahme ist der jüngste Meilenstein einer Reihe strategischer Initiativen zur Neudefinition moderner Datenarchitekturen im KI-Zeitalter.

In den letzten 18 Monaten hat MariaDB seine Innovationsgeschwindigkeit deutlich erhöht, unter anderem durch:

die Integration von SkySQL (Cloud/DBaaS) und Galera Cluster (Hochverfügbarkeit),

die Einführung der MariaDB Enterprise Platform 2026 mit nativen RAG-Pipelines ("RAG-in-a-box") und Unterstützung des Model Context Protocol (MCP),

den Launch von MariaDB Exa, einer leistungsstarken Analyse-Engine für nahezu Echtzeit-Analysen ohne ETL-Prozesse.

Diese Innovationsstrategie wurde auch von der Branche anerkannt:

MariaDB erhielt unter anderem denDBTA Readers' Choice Award 2025 für die beste Datenbank sowie den AI TechAward 2025 für Open-Source-KI.

Kunden- und Analystenstimmen

"Bei Hatch stellen wir die termingerechte Umsetzung einiger der weltweit komplexesten Engineering- und Bauprojekte sicher. Um diese globale Größenordnung zu managen, sind wir über starre und isolierte Legacy-Infrastrukturen hinausgegangen und haben auf eine datengetriebene Plattform umgestellt", sagte Tara Drover, CIO bei Hatch. "Durch die Migration zu GridGain konnten wir unsere Datenverarbeitungszeiten drastisch reduzieren und komplexe Analysen sowie Änderungen während laufender Projekte, die früher Minuten dauerten, nahezu in Echtzeit ermöglichen. Genau diese Art von Hochgeschwindigkeitsfähigkeit haben wir wir auf dem Weg in eine agentische Zukunft gebraucht, um unseren Kunden intelligente, vorausschauende Projektmanagement-Funktionen bereitzustellen. Wir freuen uns sehr, dass GridGain nun ein grundlegender Bestandteil von MariaDB wird, da so eine einheitliche Plattform angeboten wird, die die nächste Generation autonomer und datenintensiver Workflows in den Branchen, die wir bedienen, unterstützen kann."

"MariaDB hat bereits eine umfassendere KI-fähige Plattform aufgebaut unter anderem durch integrierte Vektorsuche, die Partnerschaft mit MariaDB Exa und die Rückintegration von SkySQL. Mit der GridGain-Übernahme erweitert das Unternehmen diese Strategie um In-Memory- und Echtzeit-Datenverarbeitung ein attraktives Angebot für Unternehmen, die eine offene Alternative zu fragmentierten oder proprietären Datenplattformen suchen."

Registrieren Sie sich für unser Webinar am 8. April 2026: Erfahren Sie mehr darüber, wie MariaDB und GridGain unternehmensweite agentische KI-Strategien vorantreiben, und nehmen Sie an unserem gemeinsamen Webinar teil.

Über MariaDB

MariaDB hat sich zum Ziel gesetzt, die Einschränkungen und die Komplexität proprietärer Datenbanken zu überwinden, damit Unternehmen ihre Ressourcen stärker in innovative, kundenorientierte Anwendungen investieren können.

Unternehmen erhalten eine vollständig integrierte hybride Datenplattform, die sich innerhalb weniger Minuten für transaktionale, analytische, hybride und KI-Anwendungen bereitstellen lässt.

Zu den Kunden zählen unter anderem Deutsche Bank, DBS, Nokia, Red Hat, Samsung und VirginMedia O2 MariaDB schafft Kundennutzen, ohne die finanzielle Belastung durch Legacy-Datenbankanbieter. Weitere Informationen unter: mariadb.com

Gartner Pressemitteilung,Gartner prognostiziert, dass bis 2026 40 der Unternehmensanwendungen aufgabenspezifische KI-Agenten enthalten werden gegenüber weniger als 5 im Jahr 2025, August 2025, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025.

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