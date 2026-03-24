Die Ambitionen des Bitcoins schienen mit den stetig höheren Reaktionshochs seit dem Märzbeginn klar skizziert. Das Widerstandslevel von 78.620 US$ dabei fest im Blick, veränderte sich diese Perspektive dann doch schlagartig zum 18. März. Statt den Widerstand anzusteuern, setzte die Mutter aller Coins mit einem deutlichen Dämpfer in Richtung von 70.000 US$ zurück. Stabiles Verhalten besticht Weitere Tiefpunkte folgten, und doch geben die bullischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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