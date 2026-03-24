Astronom:innen haben erstmals zwei eng umeinander kreisende Braune Zwerge beobachtet, die offenbar miteinander verschmelzen. Aus den "gescheiterten Sternen" könnte so doch noch ein echter Stern werden. Braune Zwerge sind ein Nebenprodukt bei der Sternentstehung. Sie sind zu groß, um Planeten zu sein, aber zu klein, um die Kernfusion im Inneren zu zünden, durch die Sterne leuchten. Daher werden Braune Zwerge auch als "gescheiterte Sterne" bezeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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