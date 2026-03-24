© Foto: Richard Drew - APBlackRock-CEO Larry Fink fordert eine Reform des US-Rentensystems "Social Security". Anstatt in US-Bonds solle die US-Sozialversicherung in Aktien investieren. Das würde den Einzahlern eine höhere Rendite bringen.Mehr als 70 Millionen Amerikaner sind auf die staatliche US-Rentenversicherung Social Security angewiesen - und genau dieses System nimmt BlackRock-Chef Larry Fink jetzt ins Visier. In seinem neuen "Chairman's Letter" bezeichnet er das Programm zwar als eines "der wirksamsten Instrumente gegen Armut in der Geschichte der USA". Doch dann setzt er zu einem Satz an, der in Washington für Zündstoff sorgen dürfte: Social Security schaffe zwar Stabilität, lasse die meisten Amerikaner …Den vollständigen Artikel lesen
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