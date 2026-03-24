Neues KI-gestütztes Angebot schließt die Lücke zwischen Investmentdaten und Investorenreporting durch institutionelle Automatisierung für komplexe Dachfondsstrukturen

Carta, das weltweit erste vollständig vernetzte System für privates Kapital, gab heute seine Dachfondslösung bekannt. Dieses neue Angebot soll Managern dabei helfen, das LP-Reporting zu automatisieren, manuelle Dokumentenverarbeitung zu eliminieren und einen besseren Einblick in das zugrundeliegende Portfoliorisiko zu erhalten. Das Produkt erweitert eine wichtige Verknüpfung in der ERP von Carta für Private Capital, indem LP-Investmentdaten, Fondsrechnung und Portfolioanalyse in einer zentralen Plattform vereint werden, während Allokatoren stärker mit dem GP-Ökosystem verbunden werden.

Dachfonds sind ein kritisches und wachsendes Segment des Privatkapitalökosystems, das voraussichtlich bis 2033 450 Milliarden USD erreichen wird, da Investoren eine diversifizierte Exposition gegenüber privaten Märkten anstreben. Die Verwaltung eines Dachfonds bleibt jedoch äußerst komplex. Manager befinden sich an einer einzigartigen Schnittstelle des Ökosystems. Sie investieren als LPs in mehrere Fonds und sind gleichzeigt GPs für ihre eigenen Investoren. Daher müssen Teams dutzende oder mehr LP-Portale verwalten, Investmentdokumente manuell verarbeiten und Daten über mehrere Investmentschichten hinweg abstimmen. Diese fragmentierten Workflows verlangsamen die Reportingzyklen und verringern den Einblick in zugrundeliegende Portfoliorisiken.

"Dachfondsmanager stecken in einer ständigen Jagd nach Daten fest, jonglieren dutzende von Portalen, übertragen Daten manuell von PCAPs in Tabellenkalkulationen und bleiben dennoch mit ihrer Berichterstattung Wochen hinter dem Rest des Marktes zurück", sagte Vrushali Paunikar, Chief Product Officer, Carta. "Dem machen wir ein Ende. Unsere Plattform vereint Fondsverwaltung, Portfolioanalyse und Dokumentenautomatisierung an einer Stelle, und unsere agentische KI unterstützt die Flow-Through-Rechnungslegung, die das Ganze erst möglich macht, selbst für Fonds, die nicht über Carta verwaltet werden. Das ist das fehlende Glied der ERP für Private Capital."

Verschlankung: Die Lösung von Carta für Dachfonds

Die Lösung von Carta für Dachfonds befasst sich mit modernen operativen Herausforderungen, indem Fondsverwaltung, Portfolioanalyse und Dokumentenverwaltung in einem System konsolidiert werden. Entscheidend ist, dass die Plattform alle Daten aus dem gesamten Portfolio eines Managers aggregiert, einschließlich Fonds, die nicht über Carta verwaltet werden. Durch die Vereinheitlichung der GP- und LP-Erfahrung auf einer zentralen Plattform treibt Carta zudem seine Vision von einer vernetzten ERP für Private Capital voran ein vernetztes System für jeden Stakeholder im Privatmarktökosystem.

Proprietäre agentische KI für einen nahtlosen Datenfluss und Automatisierung des Rechnungswesens: Die Plattform nutzt proprietäre agentische KI zur Erfassung, Extraktion und Normalisierung von Daten aus wichtigen Dokumenten wie Kapitalabrufmitteilungen und PCAPs. Dadurch werden statische, unstrukturierte Dokumente in einen Live-Datenfeed umgewandelt, der automatisch das Hauptbuch aktualisiert, wodurch manuelle Einträge eliminiert und Abschluss- und Reportingzyklen verschlankt werden. Einer der bedeutendsten operativen Engpässe für einen Dachfonds ist die Erfassung von Quartalsfinanzen. Im Falle von Carta beseitigen LLMs diesen Engpass durch die Aktualisierung von Buchhaltungsunterlagen nahezu in Echtzeit.

Die Plattform nutzt proprietäre agentische KI zur Erfassung, Extraktion und Normalisierung von Daten aus wichtigen Dokumenten wie Kapitalabrufmitteilungen und PCAPs. Dadurch werden statische, unstrukturierte Dokumente in einen Live-Datenfeed umgewandelt, der automatisch das Hauptbuch aktualisiert, wodurch manuelle Einträge eliminiert und Abschluss- und Reportingzyklen verschlankt werden. Einer der bedeutendsten operativen Engpässe für einen Dachfonds ist die Erfassung von Quartalsfinanzen. Im Falle von Carta beseitigen LLMs diesen Engpass durch die Aktualisierung von Buchhaltungsunterlagen nahezu in Echtzeit. Detaillierte Portfolioanalyse: Investment-Teams können Portfoliorisiken und Besitzangaben in einer zentralen Schnittstelle analysieren, anstatt Informationen manuell aus GP-Berichten zusammenzustellen. Manager können das exakte Risiko gegenüber zugrundeliegenden Portfoliounternehmen für mehrere Fonds gleichzeitig einschätzen und zudem die Einhaltung der 5-%-GAAP-Offenlegungsregel sicherstellen. Sie können auch vergleichen, wie unterschiedliche GPs dasselbe zugrundeliegende Unternehmen bewerten, um Bewertungsabweichungen zu verstehen.

Investment-Teams können Portfoliorisiken und Besitzangaben in einer zentralen Schnittstelle analysieren, anstatt Informationen manuell aus GP-Berichten zusammenzustellen. Manager können das exakte Risiko gegenüber zugrundeliegenden Portfoliounternehmen für mehrere Fonds gleichzeitig einschätzen und zudem die Einhaltung der 5-%-GAAP-Offenlegungsregel sicherstellen. Sie können auch vergleichen, wie unterschiedliche GPs dasselbe zugrundeliegende Unternehmen bewerten, um Bewertungsabweichungen zu verstehen. Zentralisierter Kapitalaktivitäts-Hub: Alle Kapitalaktivitätsbenachrichtigungen, Kapitalabrufe, Verteilungen und Übertragungen werden über einen zentralen Hub nachverfolgt und verwaltet. Dies ersetzt die fragmentierte Verwaltung dutzender von LP-Portalen und Browser-Tabs.

Alle Kapitalaktivitätsbenachrichtigungen, Kapitalabrufe, Verteilungen und Übertragungen werden über einen zentralen Hub nachverfolgt und verwaltet. Dies ersetzt die fragmentierte Verwaltung dutzender von LP-Portalen und Browser-Tabs. Umfassendes visuelles Accounting: Die Plattform weist komplexe Entitätsbeziehungen, Fondsrechnung und Performancedaten im gesamten Portfolio zu. Auf diese Weise können Benutzer Kapitalflüsse mit leistungsstarken visuellen Accounting-Funktionen bis auf die Ebene des einzelnen Deals verfolgen, vom Investmentvehikel bis zum individuellen Vermögenswert.

Blick in die Zukunft

Die Lancierung der Dachfondslösung ist der erste Schritt in einer breit angelegten Roadmap für die Automatisierung des Rechnungswesens. In den nächsten Monaten wird Carta Tools für indikative Liquiditätsprognose und integrierte Finanzmitteldisposition implementieren, um Manager bei der Verwaltung der Liquidität im gesamten Netzwerk zu unterstützen. Auf diese Weise werden Dachfondsmanager in die Lage versetzt, als die Liquiditätsinnovatoren aufzutreten, die der Markt zunehmend fordert.

Die Dachfondslösung von Carta ist jetzt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: http://carta.com/solutions/fund-of-funds/

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Über Carta

Carta ist das ERP-System für privates Kapital, das das gesamte Ökosystem miteinander verbindet von GPs und LPs bis hin zu CEOs, CFOs, Mitarbeitern und Beratern. Unsere Plattform wird von 50.000 Unternehmen in über 160 Ländern geschätzt und optimiert alle Workflows im Zusammenhang mit Eigentumsverhältnissen, wodurch es einfacher wird, Eigenkapital zu verstehen, zu verwalten und zu vermehren. Mit skalierbarer Software und Dienstleistungen unterstützt Carta Sie dabei, mit Zuversicht zu gründen, zu investieren und zu wachsen. Die Fondsverwaltungsplattform von Carta unterstützt 9.000 Fonds und SPVs mit einem verwalteten Vermögen von über 203 Milliarden US-Dollar und bietet Tools, die die strategische Wirkung von Fonds-CFOs verbessern sollen. Carta wurde von Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. und Great Places to Work ausgezeichnet und verändert die Art und Weise, wie privates Kapital funktioniert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte carta.com

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