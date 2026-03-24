© Foto: Sven Hoppe - dpaTrotz der jüngsten Talfahrt des Goldpreises bleiben viele Analysten langfristig bullish. Ed Yardeni sieht weiterhin 10.000 US-Dollar je Feinunze bis zum Ende des Jahrzehnts. Andere sehen ebenfalls langfristig Potenzial.Trotz der jüngsten Talfahrt beim Goldpreis bleibt Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, bei seiner langfristigen Goldpreisprognose. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er heute: "Wir bleiben bei 10.000 US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts." Allerdings senkte er seine Prognose für das Jahresende von 6.000 auf 5.000 US-Dollar pro Unze - was immer noch einem Anstieg von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Der Goldpreis ist innerhalb …Den vollständigen Artikel lesen
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