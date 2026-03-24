Eine gemeinsame, vereinheitlichte Cyber-Resilience-Lösung sorgt für Datensicherheit und schnelle Wiederherstellung in hybriden Umgebungen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, und Commvault (NASDAQ: CVLT), ein Marktführer für vereinheitlichte Resilienz auf Unternehmensebene, haben heute eine strategische Allianz bekannt gegeben, deren Ziel die Bereitstellung einer leistungsstarken, integrierten Lösung für die Datensicherung und Cyber-Resilienz in Unternehmen ist. Die vereinheitlichte Lösung bietet Kunden Resilienz, Sicherheit und schnelle Wiederherstellung sowohl in lokalen als auch in Cloud-Umgebungen und verschafft Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Daten jederzeit verfügbar, unveränderlich und wiederherstellbar sind.

"Diese Allianz stärkt die führende Position von NetApp und Commvault auf dem sich dynamisch weiterentwickelnden Markt für Cyber-Resilienz und Datenschutz", so Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. "Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, ihre Infrastruktur intelligent und sicher aufzustellen, damit sie sich sicher sein können, dass ihre Daten jederzeit verfügbar, geschützt und wiederherstellbar sind ganz gleich, wo diese gespeichert sind. Parallel dazu erweitern wir unsere gemeinsame Marktpräsenz und treiben das Wachstum in einem Segment mit hoher Nachfrage voran."

Unternehmen überarbeiten ihre Strategien für Cyber-Resilienz in einer von KI geprägten Welt, in der unstrukturierte, geschäftskritische Daten in bisher ungekanntem Ausmaß anwachsen. Da die Workloads in den Bereichen Analytik, KI, Video und IoT immer größer werden, kann Resilienz nicht mehr reaktiv sein. Die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen und Cyber-Bedrohungen muss schnell, automatisiert und inhärent sicher erfolgen. Resilienz in großem Maßstab ist inzwischen eine Grundvoraussetzung und keine Option mehr für Compliance-Support, Betriebskontinuität und um Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Diese Allianz adressiert den dringenden Bedarf an einer skalierbaren Cyber-Resilienz mittels vereinheitlichter Cyber-Erkennung und Ransomware-Wiederherstellung. Durch die Kombination der branchenführenden Resilienz-, Schutz- und Wiederherstellungsfunktionen von Commvault mit der Enterprise-Datenplattform von NetApp, die über integrierte Intelligenz und KI-gestützte Ransomware-Erkennung verfügt, bieten die Unternehmen eine hochgradig differenzierte, durchgängige Lösung für Cyber-Resilienz.

"Unternehmen erkennen Cyberangriffe wie Ransomware oft zu spät, nachdem sie bereits die Primärsysteme und Backups erfasst haben, was zu einem größeren Radius der Schadensausbreitung, längeren Ausfallzeiten und nicht erreichten Wiederherstellungszielen führt", so Gagan Gulati, Senior Vice President und General Manager of Data Services bei NetApp. "Die Allianz zwischen Commvault und NetApp versetzt Kunden in die Lage, sich in Echtzeit besser gegen Ransomware-Angriffe zu schützen und sich von diesen zu erholen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die Geschäftskontinuität in hybriden Umgebungen sicherzustellen. Durch die Kombination bewährter Resilienz und integrierter Erkennungs- und Reaktionsfunktionen können die Kunden unserer beiden Unternehmen sicher sein, dass ihre Daten verfügbar, geschützt und wiederherstellbar sind, unabhängig davon, wo sie sich befinden."

Closed-Loop-Wiederherstellungsarchitektur mit NetApp Autonomous Ransomware Protection (ARP)

Im Rahmen dieser Allianz bieten NetApp und Commvault gemeinsam eine Closed-Loop-Wiederherstellungsarchitektur an, die Signale zur frühzeitigen Erkennung von Ransomware mit einem automatisierten, validierten Workflow zur Wiederherstellung in großem Maßstab kombiniert. Dieser Ansatz kann RPOs optimieren und Unternehmen helfen, eine Resilience Operations (ResOps)-Strategie für eine proaktivere Verteidigung gegen Cyber-Angriffe umzusetzen. Durch die Integration der KI-gestützten ARP von NetApp auf dem Primärspeicher in Verbindung mit dem bedrohungsbewussten Backup und Synthetic Recovery von Commvault können Unternehmen Datenverluste minimieren, die vollständige Wiederherstellung beschleunigen und im entscheidenden Moment das Vertrauen in ihre Betriebsabläufe zurückgewinnen. Außerdem kann dieses gemeinsame Angebot Kunden helfen, kürzere Rollback-Fenster und eine verbesserte Datensicherung zu realisieren, was eine schnellere Wiederaufnahme des Betriebs und geringere Ausfallkosten ermöglicht.

Zukünftige gemeinsame Innovationen werden die Nutzung der NetApp ONTAP-Wiederherstellungstechnologie als Ziel umfassen, um Datenverluste weiter zu reduzieren und die Wiederherstellungsgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen.

"Der erste Schritt zum Aufbau von Cyber-Resilienz in Ihrem Unternehmen ist die Fähigkeit, Daten zuverlässig und schnell wiederherzustellen", so Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer bei Commvault. "Gemeinsam identifizieren Commvault und NetApp potenzielle Angriffe direkt an der Datenquelle und treffen zuverlässige Entscheidungen zur Wiederherstellung, um Daten schnell, sauber und vollständig in großem Umfang wiederherzustellen. Unsere gemeinsamen Kunden werden Innovationen mit der Gewissheit vorantreiben können, dass ihre Daten und ihr Geschäft auch bei Störungen resilient sind."

Wenn Sie mehr über NetApp und die neue Kollaboration mit Commvault erfahren möchten, können Sie vom 23. bis 26. März den NetApp-Stand Nr. S-2439 auf der RSA Conference in San Francisco besuchen.

Weiterführende Ressourcen

Cyber Resilience: The Most Secure Storage on the Planet (Cyber-Resilienz: Der sicherste Speicher der Welt)

Autonomous Ransomware Protection: The World's First On-Device, File-Based, Real-Time Threat Detection Solution (Autonomer Ransomware-Schutz: Die weltweit erste dateibasierte On-Device-Lösung zur Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit)

NetApp Commvault

Über Commvault

Commvault (NASDAQ: CVLT) ist ein Marktführer für vereinheitlichte Resilienz auf Unternehmensebene. In einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft unterstützt Commvault seine Kunden dabei, sich durch die Vereinheitlichung von Datensicherheit, Identitätsresilienz und Cyber-Recovery auf einer einzigen Cloud-nativen, KI-fähigen Plattform auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Kunden vertrauen auf Commvault, um die schnellsten und umfassendsten Wiederherstellungen durchzuführen nicht nur ihrer Daten, sondern ihrer gesamten Geschäftstätigkeit. Commvault ist speziell für agentische Unternehmen ausgerichtet und ermöglicht es ihnen, KI sicher zu nutzen und sich gleichzeitig vor KI-gesteuerten Bedrohungen zu schützen.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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