Die US-Indizes haben den offiziellen Dienstagshandel uneinheitlich beendet. Während die drei wichtigsten Indizes, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 leichte Verluste verzeichneten, stand beim Small-Cap-Index Russell 2000 am Ende des Tages ein kleines Plus zu Buche. Doch kurz nach Börsenschluss zogen die Kurse plötzlich kräftig an."Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen", erklärte Trump in Washington am Abend. Auf amerikanischer Seite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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