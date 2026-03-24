ExaGrid, der Marktführer für Tiered Backup Storage, gab heute bekannt, dass CRN UK eine Marke von The Channel Company Andy Walsky, Vice President of EMEA APAC Sales, in die prestigeträchtige Liste der 2026 CRN Channel Leaders EMEA aufgenommen hat. Diese jährlich verliehene Auszeichnung würdigt Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren, die die Channel-Strategie prägen und branchenweit Innovation und Partnerschaften vorantreiben.

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ExaGrid arbeitet mit Wiederverkäufern und Distributoren weltweit zusammen. Die Channel-Programme von ExaGrid wurden so konzipiert, dass sie für Partner, die vom ExaGrid-Vertriebsteam unterstützt werden, einfach zu handhaben sind. Außerdem enthalten sie keine Meilensteinverpflichtungen. ExaGrid ist bekannt für sein Tiered Backup Storage-System, das "einfach funktioniert", nicht überverkauft oder unterdimensioniert ist und seinen Kunden den branchenweit besten Kundensupport mit einem zugewiesenen Level-2-Supportingenieur bietet. So wird sichergestellt, dass die Kunden der Partner bestmöglich betreut werden. ExaGrid bietet seinen Reseller-Partnern zudem ein Registrierungsprogramm zum Schutz von Konten und Margen sowie SPIF-Anreize.

"Ich fühle mich geehrt, im Jahr 2026 erneut in diese Liste aufgenommen worden zu sein, und bin CRN UK für seine kontinuierliche Abdeckung der EMEA-Region sehr dankbar", so Andy Walsky. "Die Zusammenarbeit mit Channel-Partnern ist für jedes Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg und muss höchste Priorität haben. Meine Channel-Philosophie lautet daher, den Channel so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, stets fair zu sein und sein Wort zu halten. Vertrauen zu den Channel-Partnern aufzubauen, ist von entscheidender Bedeutung. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die unsere Channel-Partner jeden Tag leisten."

Die jährlich veröffentlichte CRN Channel Leaders EMEA-Liste würdigt die einflussreichsten Führungskräfte im IT-Channel und zeichnet diejenigen aus, die Zusammenarbeit fördern, Innovationen vorantreiben und ihre Partner und Kunden dabei unterstützen, gemeinsam Erfolge zu erzielen.

"Als mein Team und ich die diesjährigen Nominierungen für die Channel Leaders EMEA durchgesehen haben, stach eine Sache ganz klar hervor: ein tiefer, langjähriger Respekt für die Channel-Community. Wir möchten diesen Channel Leaders für ihre Offenheit in Bezug auf ihre Strategien und ihre persönlichen Motivationen danken. Wir sind stolz darauf, ihr kontinuierliches Engagement und die Rolle, die sie bei der Stärkung des Channel-Netzwerks in den vielfältigen Märkten der EMEA-Region und in Zeiten des Umbruchs spielen, anzuerkennen", so Nima Sherpa Green, EMEA Editorial Director bei CRN, The Channel Company.

Die 2026 Channel Leaders EMEA-Liste von CRN wird veröffentlicht auf channelweb.co.uk.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortigen VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für das Channel-Wachstum der weltweit führenden Technologiemarken. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Endnutzern in strategischen Channels mit führenden Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung und exklusiven Markt- und Zielgruppeninformationen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter thechannelco.com.

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