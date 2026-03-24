Nach starken Kursverwerfungen zu Beginn des Jahres hat sich die Palantir-Aktie zuletzt wieder deutlich erholen können. Seit den Tiefs von Ende Februar belaufen sich die Kurszuwächse auf über +20%. Das steckt hinter dem Aufschwung und so kann es jetzt weitergehen. Nahostkonflikt sorgt für Auftrieb Während die Quartalszahlen trotz deutlich geschlagener Erwartungen und eines hervorragenden Ausblicks noch mit Verlusten quittiert wurden, sieht es seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de