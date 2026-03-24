CSC, ein Anbieter von Domain-Sicherheitslösungen für Unternehmen und weltweit führend in den Bereichen Domain-Management, DNS, Verwaltung digitaler Zertifikate, Markenschutz und Betrugsbekämpfung, verkündet stolz seine Ernennung zum Gewinner des Awards für modernes Zertifikatlebenszyklusmanagement bei den 2026 Global InfoSec Awards.

"Diese Auszeichnung des Cyber Defense Magazine stellt die Innovation von CSC im Bereich des Lebenszyklusmanagements digitaler Zertifikate unter Beweis. Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen an den Zertifikatlebenszyklus und Domain Control Validation (DCV) sahen wir die Notwendigkeit einer proaktiven Lösung, die Kunden half, als WHOIS-E-Mails für die DCV verworfen wurden und Unternehmen keine nicht-technischen Maßnahmen mehr einsetzen konnten, um die Domain-Inhaberschaft nachzuweisen. Wir waren die ersten, die Domain Control Validation as a Service (DCVaaS) angeboten haben, um repetitive Validierungsprozesse zu automatisieren, damit unsere Kunden agil, sicher und bestimmungskonform handeln können, aber ohne die operative Belastung. CSC liefert auch eine Lösung, die nicht nur den heutigen Bedarf deckt, sondern zudem die Herausforderungen von morgen antizipiert, während sich unsere Kunden beruhigt dem Kerngeschäft widmen können", sagte Mark Flegg, leitender Direktor für Technologie der CSC-Division für Sicherheitsprodukte und -dienste.

DCVaaS von CSC ist eine einzigartige Lösung, die die SSL/TLS-Zertifikatvalidierung mit einem einrichtungsbasierten Modell für seine Kunden vereinfachen und beschleunigen soll. Das Erfordernis technischer und repetitiver Domänenvalidierungen wird durch automatisierte Zertifikatverlängerung eliminiert, und die Zeit und der Arbeitsaufwand des Lebenszyklusmanagements von Zertifikaten werden deutlich reduziert. DCVaaS kann die Validierung in weniger als fünf Minuten vornehmen, sodass Unternehmen Zertifikate schneller als je zuvor bereitstellen können. Da die Gültigkeitsdauern von Zertifikaten in der Branche immer kürzer werden, ist es ein wesentliches Tool. Angesichts des Endes der WHOIS-E-Mail-Validierung, schrumpfender Zeitspannen für die DCV-Wiederverwendung und kürzerer Zertifikatlebensdauern hilft DCVaaS Unternehmen, in einer sich schnell wandelnden digitalen Landschaft Compliance und Agilität aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen über das Management digitaler Zertifikate von CSC finden Sie unter: cscdbs.com/en/solutions/digital-certificate-management/

Über CSC

CSC ist der bevorzugte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand) mit Schwerpunkt auf Domänensicherheit und -management sowie digitalem Markenschutz und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch die Nutzung der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Ressourcen und ihren Ruf zu schützen und so erhebliche Umsatzverluste zu vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domänen abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Anfangsphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab.

CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo sich unsere Kunden befinden und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

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