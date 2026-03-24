GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS



Die Aktionäre der Sika AG haben an der 58. ordentlichen Generalversammlung vom

24. März 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.



Die Aktionäre haben die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt sowie den Antrag des Verwaltungsrats angenommen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Bruttodividende von CHF 3.70 pro Aktie auszuzahlen.

Der gesamten Verwaltung der Sika AG wurde Entlastung erteilt.

Die Aktionäre haben mit Ausnahme von Paul Schuler, welcher nicht mehr zur Wiederwahl antrat, alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Präsident Thierry F.J. Vanlancker für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Barbara Frei und Lukas Gähwiler wurden für eine Amtsperiode von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ferner wurden Justin M. Howell, Gordana Landén und Lukas Gähwiler für eine Amtsperiode von einem Jahr als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt.

KPMG AG wurde als Revisionsstelle und Jost Windlin als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

In einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2025 gut. Ferner genehmigte die Generalversammlung die künftige Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung und hiess den Nachhaltigkeitsbericht 2025 gut.





Die ordentliche Generalversammlung der Sika AG hat am 24. März 2026 in Zürich stattgefunden.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

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