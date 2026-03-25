Gemeinsam werden Reforge und Miro eine leistungsstarke und hochgradig differenzierte Lösung für Teams bereitstellen, die die für Innovationen im Zeitalter der KI erforderlichen Tools und Erkenntnisse vereint

Miro der AI Innovation Workspace für Teams, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen (vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen) Reforge, eine KI-Plattform für Produktteams, übernommen hat. Der Deal schließt das Team von Reforge ein und umfasst die Lernplattform sowie die KI-gestützten Produktentwicklungstools.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324847888/de/

Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Oft ist das Problem nicht, schneller zu programmieren, sondern zu entscheiden, was entwickelt werden soll. Das ist der Engpass, der Unternehmen heute ausbremst. Miro und Reforge lösen beide diese Herausforderung für ihre Kunden sie adressieren die Notwendigkeit, sowohl schnell als auch mit einer klaren strategischen Ausrichtung zu entwickeln. Miro bringt eine kollaborative KI-Workflow-Plattform ein, auf der Teams und KI zusammenspielen, um gemeinsam zu planen, zu entwickeln und in großem Maßstab zu entwickeln. Reforge hingegen stellt KI-orientierte Produktentwicklungstools bereit, kombiniert mit strengen Frameworks und Experten-Schulungen, in denen Teams lernen, wie sie fundierte Entscheidungen treffen und die richtigen Lösungen entwickeln. Die Kombination aus dem AI Innovation Workspace von Miro und dem Know-how sowie den Produkten von Reforge ergibt eine umfassende Lösung für Produktteams, die die Transformation hin zur KI navigieren: die Plattform, um ihre Arbeit zu beschleunigen, und das Fachwissen, um sie zu steuern.

"Die größte Chance, die sich uns bietet, liegt nicht nur darin, schneller zu sein sie liegt darin, schneller in die richtige Richtung zu gehen", sagte Andrey Khusid, CEO und Gründer von Miro. "Teams benötigen Unterstützung dabei, schneller festzulegen, was entwickelt werden soll, und Entscheidungen in dieser kritischen Phase der Arbeit zu treffen. Reforge hat entscheidend dazu beigetragen, dass Teams von den Besten der Branche lernen und ihre Produkt- und Wachstumskompetenzen schärfen konnten. Die Kombination von Miro und Reforge wird Unternehmen nun helfen, ihre Transformation hin zu KI-gestützter Innovation schneller voranzutreiben."

Der Produktentwicklungszyklus vollzieht derzeit die größte Transformation, die je stattgefunden hat. Reforge hat Jahre damit verbracht, Best Practices von Branchenführern zusammenzutragen und in wiederholbare, stringente Frameworks zu verwandeln. Das Unternehmen bringt Anwendern bei, wie sie die schwierigsten Probleme lösen können eine Kompetenz, die heute wichtiger ist denn je. Neben dem Schulungsangebot hat Reforge auch ein wachsendes Technologieunternehmen mit KI-basierten Lösungen aufgebaut, die zentrale Lücken im Produktentwicklungsprozess schließen, und so enge Beziehungen zu Kunden, darunter auch Großunternehmen, aufgebaut.

"Vor einigen Jahren wurde uns bewusst, dass KI nicht nur die Tools verändert, die Produktteams nutzen, sondern auch völlig andere Fähigkeiten und Entscheidungskompetenzen erfordert, um erfolgreich zu sein", so Brian Balfour, Gründer und CEO von Reforge. "Teams, die sich früher auf Intuition und Erfahrung verlassen konnten, müssen jetzt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen KI-Prototyping, -Bewertung und -Strategie verfügen. Wir haben Reforge gegründet, um diese Lücke zu schließen. Der Zusammenschluss mit Miro ermöglicht es uns, dies schneller und in einem viel größeren Maßstab zu tun, als es uns alleine möglich wäre."

Balfour weiter: "Was als einzelner Kurs startete, hat sich mittlerweile zu einer Community mit über 100.000 Alumni und einer Reihe von Produkten entwickelt, die von Produktteams überall genutzt werden. Dieses Wachstum spiegelt die enormen Veränderungen wider, die die Produktentwicklung durchlaufen hat. Teams benötigen neue Frameworks, neue Kompetenzen und bessere Tools, um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Durch den Zusammenschluss mit Miro erhalten unsere Community und unsere Produkte die nötige Reichweite, um weitaus mehr Teams auf diesem Weg zu unterstützen."

Die wichtigsten Elemente der Übernahme:

Reforge Learning wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter Reforge.com auftreten. Investitionen in neue Kurse werden auch weiterhin getätigt, und die Reforge-Lernplattform wird auch künftig unabhängige, herstellerneutrale Kursinhalte bereitstellen.

Brian Balfour, der derzeitige CEO von Reforge, wird als der neue Leiter für Wachstum des Unternehmens zu Miro wechseln.

Tom Willerer, der derzeitige COO von Reforge, wird als Leiter für Strategie zu Miro wechseln.

Reforge hat bereits über 100.000 Reforge Learning-Alumni und zu seinen Kunden gehören unter anderem Workday, Xero, SAP, Mastercard und Netflix.

Diese Übernahme beschleunigt die Entwicklung von Miro zu einer zentralen Plattform für Teams, die im Zeitalter der KI Produkte entwickeln. Gemeinsam liefern Miro und Reforge genau das, was moderne Unternehmen brauchen: die kollaborative KI-Plattform, auf der Teams bessere Entscheidungen treffen können, kombiniert mit den Frameworks und Schulungen, die sie benötigen, um die größte Transformation in der Geschichte der Produktentwicklung zu meistern. Das Ergebnis: Eine fundamentale Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen Innovation vorantreiben und für die Zukunft entwickeln.

Über Miro

Miro ist der AI Innovation Workspace, der Teams und KI verbindet, um das nächste große Projekt gemeinsam zu planen, zu entwickeln und schneller umzusetzen. Miro hat mehr als 100 Millionen Nutzer bei 250.000 Kunden und ermöglicht es funktionsübergreifenden Teams, auf einem gemeinsamen, KI-gestützten Canvas den gesamten Prozess von der Idee bis zur Umsetzung zu durchlaufen. Der Canvas dient hierbei als Ausgangspunkt, während die kollaborativen KI-Workflows von Miro den Workflow der Teams gewährleisten, Veränderungen in der Arbeitsweise skalieren und eine unternehmensweite Transformation vorantreiben. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1.600 Mitarbeiter in 14 Hubs weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://miro.com.

Miro und das Logo von Miro sind Marken oder eingetragene Marken von RealtimeBoard, Inc., in den USA und/oder anderen Ländern. Andere hier erwähnte Produkte und Firmennamen können die Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Über Reforge

Reforge ist die operative Plattform für Produktteams, die die größte professionelle Community erfahrener Produkt-, Wachstums- und Marketingexperten mit einer Reihe von KI-basierten Tools vereint, die speziell für die Produktentwicklung geschaffen wurden. Reforge Insights erfasst und wertet Kundenfeedback aus, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, Reforge Research ermöglicht KI-gestützte Umfragen und Interviews in großem Maßstab, und mit Reforge Build lassen sich Ideen durch Rapid Prototyping testen, bevor Entwicklungsressourcen gebunden werden. Unterstützt durch ein Netzwerk von über 100.000 Alumni aus den weltweit führenden Technologieunternehmen hilft Reforge Teams dabei, die immer größer werdende Kluft zwischen der Geschwindigkeit moderner Entwicklungsabläufe und dem Tempo der Produktentwicklung zu schließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://reforge.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324847888/de/

Contacts:

press@miro.com