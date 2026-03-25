BELGRAD, Serbien, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Logistikunternehmen JUSDA Europe veranstaltete gemeinsam mit der Botschaft der Tschechischen Republik in Belgrad ein Expertentreffen unter dem Titel "JUSDA Europe Industry Dialogue: Strengthening EU-Western Balkans Logistics Collaboration".

Das Hauptziel der Veranstaltung bestand in der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen tschechischen und serbischen Partnern in den Bereichen Logistik, Transport und Lieferkette. An dem Treffen nahmen Vertreter von Logistikunternehmen, Industrieunternehmen und wichtigen Institutionen teil, darunter die Serbische Handelskammer und das Ministerium für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur. Im Fokus standen Gespräche über potenzielle Kollaborationsmöglichkeiten zwischen der EU und den Ländern des Westbalkans sowie die praktischen betrieblichen Herausforderungen bei der Lieferkettenentwicklung.

Bildquelle: JUSDA Europe

"Serbien und die gesamte Region des Westbalkans sind für unser weiteres Wachstum von entscheidender strategischer Bedeutung. Unser Ziel ist es nicht, mit lokalen Anbietern zu konkurrieren, sondern als ihr Partner zu fungieren, um ihnen den Zugang zu globalen Märkten zu ermöglichen", so Petr Škoda, General Manager von JUSDA Europe. Er wies außerdem darauf hin, dass das geplante Verteilzentrum in Zrenjanin Dutzende neuer Arbeitsplätze schaffen werde.

Das Programm enthielt spezielle Abschnitte zu strategischen Partnerschaften, Marktchancen und praktischen Fallstudien. JUSDA positioniert sich nicht nur als Logistikdienstleister, sondern auch als umfassender Integrator und Lösungsentwickler.

"Unsere individuell auf die Produktions- und Vertriebsanforderungen unserer Kunden zugeschnittenen Logistiklösungen gewährleisten einen hocheffizienten Warenfluss vom Werk bis zum Endverbraucher", erklärt Škoda.

Vertreter der tschechischen Diplomatie betonten den entscheidenden Stellenwert solcher Initiativen. "Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen tschechischen und serbischen Unternehmen hat weiterhin höchste Priorität. Initiativen wie die heutige Veranstaltung tragen maßgeblich zum Aufbau konkreter Partnerschaften sowie zur Festigung der Präsenz tschechischer Unternehmen auf dem serbischen Markt bei", erklärt Pavel Danek von der tschechischen Botschaft.

Als Teil eines global agierenden Konzerns, der umfassende Logistiklösungen anbietet, erweitert JUSDA Europe kontinuierlich seine internationale Präsenz. Der Markteintritt in Serbien ist Teil einer umfassenderen Strategie, starke regionale Allianzen voranzutreiben und europäische und asiatische Lieferketten effizient miteinander zu vernetzen.

"Unser Ziel ist es, langfristige Partnerschaften aufzubauen und gemeinsam mit lokalen Unternehmen Pionierarbeit bei grenzüberschreitenden Projekten zu leisten. Wir betrachten den Westbalkan als einen wichtigen Logistikknotenpunkt, dessen Bedeutung für globale Lieferketten weiter zunimmt", so Škoda abschließend.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98f96a9b-5711-40af-b3fd-51837bfa0538

Kontakt: JUSDA Sissi Lee sissi.q.lee@jusdascm.com www.jusdaglobal.com