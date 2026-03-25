Die standardbasierte Architektur der Plattform verringert Integrationsrisiken und beschleunigt die Transformation für Kommunikationsdienstleister weltweit

iQmetrix, der weltweit tätige Anbieter von Interconnected-Commerce-Lösungen, die speziell für den Telekommunikations-Einzelhandel entwickelt wurden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem TM Forum beigetreten ist und als Partner im "Open Digital Architecture (ODA) Component Directory" anerkannt wurde. Diese Auszeichnung bestätigt, dass iQmetrix die ODA-Vision teilt und dass seine Plattform auf standardisierten offenen APIs, modularen Cloud-nativen Komponenten und einer interoperablen Architektur basiert, die dem Ansatz führender Betreiber beim Aufbau ihrer digitalen Zukunft entspricht.

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iQmetrix partners with TM Forum's ODA Component Directory to accelerate open, future-ready telecom transformation

Diese Anerkennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Kommunikationsdienstleister (CSPs) die Einführung von KI vorantreiben und sich von integrationsintensiven Altsystemen abwenden. Für Unternehmen, die unter dem Druck stehen, technische Schulden abzubauen, Kosten zu senken und schneller zu agieren, sind Architekturstandards nicht mehr nur eine Randnotiz im Beschaffungsprozess, sondern der entscheidende Faktor.

Was die ODA-Anpassung für Betreiber bedeutet

Als Partner des TM Forum ODA Component Directory ordnet iQmetrix die Funktionen seiner Plattform direkt den definierten ODA-Komponenten zu. Für CSPs bedeutet dies einen konkreten betrieblichen Vorteil: eine interoperable, modular aufbaubare Bereitstellung innerhalb herstellerübergreifender Ökosysteme, ohne die anfälligen kundenspezifischen Integrationen, die die Transformation verlangsamen und die Kosten in die Höhe treiben.

"Telekommunikationsanbieter haben jahrelang damit verbracht, unzusammenhängende Systeme mit provisorischem Code und veralteten Patches zusammenzuflicken", sagte Christopher Krywulak, Gründer und CEO von iQmetrix. "Wir haben von Anfang an einen anderen Ansatz verfolgt. Interconnected Commerce ist als modulare Betriebsschicht konzipiert und nicht erst nachträglich zusammengesetzt worden. Unsere ODA-Konformität bestätigt, dass das, was wir geschaffen haben, kein weiteres Silo ist, sondern eine Infrastruktur für die moderne Telekommunikation."

Ein KI-basiertes Intelligenzsystem für den Telekommunikations-Einzelhandel

iQmetrix Interconnected Commerce ist eine KI-native Telekommunikations-Commerce-Plattform, die als intelligentes System fungiert. Anstatt KI auf bestehende komplexe Strukturen aufzuschichten, bettet sie Intelligenz direkt in die Commerce-Workflows ein und ermöglicht so eine Echtzeit-Koordination, verbesserte Transparenz und schnellere Entscheidungsfindung über Einzelhandelskanäle, Partner-Ökosysteme und globale Märkte hinweg.

Die Plattform verbindet Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler und OEMs zu einem einzigen koordinierten Ablauf und ersetzt fragmentierte Systemlandschaften durch eine moderne Betriebsschicht, die die Komplexität verringert und die Gesamtbetriebskosten senkt, ohne dass Betreiber ihre Systeme von Grund auf neu aufbauen müssen.

Was iQmetrix auszeichnet

"CSPs wollen keine weitere Plattform, die erst durch aufwendige Integration ihren Wert unter Beweis stellen muss", fügte Krywulak hinzu. "Sie wünschen sich Lösungen, die den Branchenstandards entsprechen, reibungslos implementiert werden können und skalierbar sind, ohne neue technische Schulden zu verursachen. Genau das ermöglicht die ODA-Anpassung, und genau so haben wir diese Lösung entwickelt."

Durch seinen Beitrag zum ODA-Rahmenwerk des TM Forum positioniert sich iQmetrix als Partner bei der Weiterentwicklung eines gemeinsamen, modularen Softwarestandards für die Branche, der die Bindung an bestimmte Anbieter verringert, die Transformationszeiten verkürzt und den Betreibern die architektonische Freiheit für weitere Entwicklungen bietet.

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Über iQmetrix

iQmetrix ist ein weltweit tätiger Anbieter von Softwarelösungen für den Bereich "Interconnected Commerce" im Telekommunikations-Einzelhandel. Interconnected Commerce ist eine KI-native Telekommunikations-Commerce-Plattform, die als intelligentes System fungiert. Es ersetzt fragmentierte Altsysteme durch eine moderne, modulare Betriebsschicht und verbindet Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler und OEMs zu einem einheitlichen Prozess über Kanäle und Märkte hinweg. Das Ergebnis sind geringere Komplexität, niedrigere Kosten und die nötige Geschwindigkeit, um voranzukommen.

Seit 26 Jahren setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, das Wachstum führender Telekommunikationsmarken zu fördern, indem wir erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz bereitstellen, die es ihnen ermöglichen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein. Unsere Lösungen generieren jährlich einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar, wickeln fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen ab und werden von über 370.000 Fachkräften im Telekommunikations-Einzelhandel bei fast 1.000 Kunden eingesetzt. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.iqmetrix.com.

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