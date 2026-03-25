Es geht los...: Staaten zünden den 100 Mrd. US-Dollar-Turbo! Und so kassieren Sie davon mit ab!

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Der Goldmarkt bleibt eines der heißesten Themen an den Finanzmärkten. Am 24. März 2026 notierte Spot-Gold laut Reuters bei rund 4.408,77 USD je Unze. Das zeigt: Der Markt lebt…

? Anzeige/Werbung - Der Rohstoff-König

Liebe Börsenfreunde, liebe Rohstoff-Investoren,

der Markt lebt nicht nur, er bleibt hochdynamisch. Und genau jetzt richtet sich der Blick vieler Anleger wieder verstärkt auf Edelmetalle, Minenaktien und den gesamten Rohstoffsektor.

Genau in solchen Phasen setzen wir beim Rohstoff-König an. Denn Rohstoffaktien folgen nur selten den Regeln klassischer Standardwerte. In unserem Sektor entscheiden Zyklen, Timing,Projektqualität, Management, Finanzierung und Marktstimmung oft viel direkter über Erfolg oder Misserfolg. Deshalb liefern wir nicht einfach nur Schlagzeilen, sondern filtern Chancen in einem komplexen Markt systematisch, ordnen sie für unsere Leser ein und machen daraus konkrete, nachvollziehbare Investmentansätze.

Unser Fokus liegt klar auf Rohstoffaktien, Energie und Junior-Mining. Wir bieten wöchentliche Updates, Spezial-Updates bei neuen Trading-Chancen, Breaking News, exklusive Spezial-Reports, hochwertige Analysen und einen exklusiven Mail-Support. Dazu arbeiten wir mit dreiklaren Empfehlungslisten: Value & Dividenden, Junior-Mining & Wachstumsaktien sowieTrading & Derivate. Damit geben wir unseren Lesern nicht nur Informationen, sondern Struktur in einem Markt, der für viele hochspannend, aber schwer zu durchdringen ist.

Im Zentrum steht dabei unser Chefredakteur Oliver Groß, der sich seit über 20 Jahren praktischbörsentäglich mit Rohstoff-, Energie- und Minenaktien beschäftigt. Hinzu kommen ein globales Netzwerk, zahlreiche Messe- und Konferenzbesuche sowie Minen- und Projektbesichtigungen. Genau das ist aus unserer Sicht ein echter Vorteil. Denn die größten Gewinner im Rohstoffsektor entstehen oft lange, bevor sie im Mainstream auftauchen. Wer näher an den Entwicklungen, am Management und am Marktumfeld ist, kann entscheidende Zusammenhänge früher erkennen.

Dass dieser Ansatz nicht nur gut klingt, sondern in starken Rohstoffphasen echte Wirkung entfalten kann, zeigen Beispiele aus unserem öffentlich einsehbaren Track Record. Dort finden sich unter anderem bis zu 925% bei Filo Mining, bis zu 438% bei Osisko Mining, bis zu 1.568% bei Standard Lithium sowie über 320% bei Wheaton Precious Metals.

Quelle: Der Rohstoff-König

Solche Beispiele sind selbstverständlich kein Versprechen für die Zukunft. Aber sie zeigen sehr deutlich, welches Potenzial im Rohstoffsektor steckt, wenn Trends früh erkannt und konsequent begleitet werden.

Gerade jetzt wird das wieder interessant. Gold hat korrigiert, der Sektor ist in Bewegung, und viele Anleger stellen sich die Frage, wo die nächsten Chancen im Rohstoffmarkt entstehen könnten. Unsere Antwort ist klar: Wer erst hinschaut, wenn die breite Masse bereits aufgewacht ist, kommt in diesem Segment oft zu spät. Genau deshalb suchen wir gezielt nach Chancen dort, wo der Markt noch nicht vollständig hingesehen hat. Erst gestern haben wir eine Neuaufnahme im Tradingdepot vorgenommen, eine Story, die der Markt bisher komplett verschlafen hat.

Gleichzeitig sagen wir auch offen: Der Rohstoff- und insbesondere der Junior-Mining-Sektor ist kein Selbstläufer. Hohe Schwankungen, scharfe Rücksetzer und emotionale Marktphasen gehören hier dazu. Das Zeigen unsere zwei Verlusttrades. Genau deshalb setzen wir auf Einordnung, Disziplin, sauberes Risiko-Management und einen klaren Blick auf das große Bild. Wer Rohstoffaktien erfolgreich handeln will, braucht mehr als nur gute Überschriften. Er braucht Erfahrung, Marktgefühl und einen spezialisierten Fokus. All dass bekommen Sie in unserem Rohstoff-König-Abo.

Unser Fazit :

Rohstoffe bleiben ein Ausnahmethema. Minenaktien, Energie und Rohstoffwerte könnten in den kommenden Wochen und Monaten weiter in den Fokus rücken. Wer diesen Markt nicht nur von außen beobachten, sondern mit einem spezialisierten Blick handeln will, sollte sich den Rohstoff-König abonnieren.

Denn genau in starken, volatilen Rohstoffphasen entscheidet gute Selektion oft darüber, ob Anleger nur zuschauen - oder frühzeitig auf die spannendsten Chancen aufmerksam werden.

Und genau dafür gibt es unseren Börsendienst Der Rohstoff-König, um Ihnen die Chancen frei Haus zu liefern. Wir beobachten nicht nur Preise. Wir analysieren die Kräfte dahinter, bevor sie in der breiten Masse ankommen. Wer jetzt handelt, setzt sich an den Tisch, an dem der Superzyklus wirklich entschieden wird - Seite an Seite mit dem Rohstoff-König.

?? Jetzt für eine Abo-Laufzeit entscheiden und abschließen: www.rohstoff-koenig.de/bestellen

Übrigens: treffen Sie den Herausgeber des Börsenbriefs persönlich auf der Rohstoffmesse in Hamburg am 10. und 11. April 2026, wo er auch einen Vortrag hält!

Sehr herzlich laden wir Sie hier zudem ein, sich über unseren kostenfreien Report eigenes Wissen anzueignen, um unsere Trades besser nachvollziehen zu können: