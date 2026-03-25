Die Spende von 50 barrierefreien Spielkonsolen unterstreicht das Engagement von Xsolla für inklusives Gaming

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, das Entwickler bei der Markteinführung, dem Ausbau und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat sich mit dem Stevenage FC zusammengetan, um in Großbritannien eine Wohltätigkeitskampagne mit SpecialEffect zu starten einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass jeder die Möglichkeit hat, Videospiele zu genießen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324900800/de/

Graphic: Xsolla

Im Rahmen der offiziellen Partnerschaft mit dem Stevenage FC spendet Xsolla die Trikots für das Spiel am 6. April gegen Blackpool. SpecialEffect wird bei diesem Spiel als Hauptsponsor auf den Trikots vertreten sein und erhält einen Anteil an den Trikotverkäufen im Vorfeld des Spiels sowie während der restlichen Saison. Xsolla wird die Spenden aus dem Trikotverkauf verdoppeln, mit dem Ziel, die Mittel dazu zu nutzen, bis zum Ende der Saison 2025/2026 bis zu 50 barrierefreie Spielstationen für Spieler mit Behinderung bereitzustellen und Programme im Vorfeld der Jubiläumssaison zum 50-jährigen Bestehen des Stevenage FC in der Saison 2026/2027 zu unterstützen.

Dieses Programm spiegelt das Engagement von Xsolla wider, positive Veränderungen voranzutreiben und Spiele für alle zugänglich zu machen, damit jeder in den Genuss dieser Spiele kommen kann.

"Gaming ist für alle da ohne Barrieren, ohne Grenzen", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Die Unterstützung von SpecialEffect steht im Einklang mit unserer Mission, Gaming für alle zugänglich zu machen. Indem wir uns dieser Mission anschließen, können wir dazu beitragen, dass jeder die Möglichkeit hat, zu spielen, Kontakte zu knüpfen und die Freude sowie das Gemeinschaftsgefühl zu erleben, die Videospiele mit sich bringen."

"Der Verein steht in enger Verbindung zur Gaming-Community, daher ist dies für uns eine naheliegende Partnerschaft", sagte Stuart Dinsey, Director des Stevenage FC. "Die Arbeit von SpecialEffect bewirkt echte Veränderungen sie hilft Menschen dabei, Isolation zu überwinden, unter anderem durch Blicksteuerungstechnologie, maßgeschneiderte Steuerungen und Ergotherapeuten. Wir werden unsere stetig wachsende Reichweite nutzen, um dies zu unterstützen."

Liam Lawler, Partnership Manager bei SpecialEffect, fügte hinzu: "Wir sind unglaublich dankbar und fühlen uns geehrt, als Wohltätigkeitspartner des Stevenage FC ausgewählt worden zu sein. Die Großzügigkeit von Xsolla, 50 barrierefreie Spielkonsolen zu spenden und SpecialEffect auf dem dritten Trikot prominent in den Vordergrund zu rücken, ist ein eindrucksvoller Beweis für unsere gemeinsame Mission, Gaming barrierefrei zu gestalten. Die Präsenz auf dem dritten Trikot ist eine wirkungsvolle Plattform, um dringend benötigte Mittel zu beschaffen und das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag für die wachsende Zahl junger Gamer mit Behinderungen zu leisten, mit denen SpecialEffect zusammenarbeitet und denen die Organisation hilft."

Weitere Informationen zur Wohltätigkeitskampagne und dazu, wie Xsolla dazu beiträgt, Gaming für alle zugänglich zu machen, finden Sie unter: https://xsolla.pro/charity-campaign

Um zu sehen, welchen Einfluss Spiele auf Menschen haben, sehen Sie sich Rodneys Geschichte an: https://xsolla.pro/RodneysStory

Um das SpecialEffect-Trikot des FC Stevenage zu erwerben, besuchen Sie bitte: https://xsolla.pro/shop-kit

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Über SpecialEffect

Die britische Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect bringt Spaß und Teilhabe zurück in das Leben von Menschen mit körperlichen Behinderungen, indem sie ihnen hilft, Videospiele zu spielen. Da es hierfür keine Einheitslösung gibt, passt unser spezialisiertes Bewertungsteam die Technik individuell an oder modifiziert sie, um wirklich personalisierte Spielsteuerungskonfigurationen zu entwickeln und zu verleihen, die es Menschen jeden Alters ermöglichen, die Spiele, die sie lieben, nach besten Kräften zu spielen. Wir geben alles, was wir lernen, in Form von Ratschlägen und Barrierefreiheitsressourcen an Spieler und Entwickler auf der ganzen Welt weiter, und unser gesamter Support ist völlig kostenlos. Unser Ziel ist es ganz einfach, alles zu tun, was nötig ist, um die Lebensqualität möglichst vieler Spieler mit Behinderung auf der ganzen Welt zu verbessern. Entdecken Sie mehr unter http://www.specialeffect.org.uk

Über Stevenage FC

Der Stevenage Football Club wurde 1976 gegründet und ist ein Profifußballverein mit Sitz in Hertfordshire, England. Der Verein spielt derzeit in der EFL League One. Der Stevenage FC blickt auf eine stolze Erfolgsgeschichte auf und neben dem Platz zurück und ist bekannt für sein starkes Engagement für die Gemeinschaft und seine leidenschaftliche Fangemeinde. Das Streben des Vereins nach Spitzenleistungen geht über den Fußball hinaus, da er sich aktiv an zahlreichen gemeinnützigen und wohltätigen Aktivitäten beteiligt. stevenagefc.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com