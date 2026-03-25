FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 7. April





MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call) 07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz

09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg

10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung



DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025

DEU: LBBW, Jahres-Pk

CHN: Temu-Mutter PDD Holding, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2025

08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26

13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)

DEU: Bundestag

+ 14.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

DEU: Hauptausschuss des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) e.V., u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Berlin + 14.45 Rede Bundesumweltminister Schneider und Diskussionsrunde gemeinsam mit VCI-Präsident Steilemann + 18.00 Parlamentarischen Abend mit VCI-Präsident Markus Steilemann und Kanzleramtschef Thorsten Frei zum Thema «Wachstum oder Stillstand? Deutschland am Scheideweg»

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Effektivität von Dienstleistungen in der EU

DEU: «Munich Space Summit» mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

USA: Abschluss Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston

DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen

07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen

09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung

10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin

10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung

12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung

15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung

17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung



DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht

GBR: 3i Group, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26

08:45 FRA: Geschäftslima 3/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde

++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

FREITAG, DEN 27. MÄRZTERMINE UNTERNEHMEN07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

02:30 CHN: Industriegewinne 2/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe



MONTAG, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen

07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen

07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen



DEU: PSI, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26

01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26

01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26

08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan



MITTWOCH, DEN 1. APRILTERMINE UNTERNEHMEN09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 202619:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, HauptversammlungUSA: Pkw-Absatz 3/26TERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Tankan Q1/2602:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/2609:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/2609:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/2609:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/2610:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/2614:15 USA: ADP Beschäftigung 3/2615:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/2616:30 USA: EIA, Ölbericht18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking



DONNERSTAG, DEN 2. APRILTERMINE UNTERNEHMEN10:30 LUX: SES, HauptversammlungTERMINE KONJUNKTUR08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/2610:00 EUR: EZB Monatsbericht11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/2614:30 USA: Handelsbilanz 2/2614:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/2616:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

FREITAG, DEN 3. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26

15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 3/26



Feiertag "Karfreitag"



AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet



MONTAG, DEN 6. APRILTERMINE UNTERNEHMEN---

TERMINE KONJUNKTUR

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HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



DIENSTAG, DEN 7. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26



SONSTIGE TERMINE

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