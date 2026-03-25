© Foto: Vincent Jannink - ANPDas Rüstungsgeschäft bei Mercedes hat kaum ein Anleger auf dem Radar. Es wird nicht einzeln ausgewiesen, sondern versteckt sich in der margenstarken "Top-End"-Sparte und genau hier könnte ein Wachstumstreiber schlummern.Auf den ersten Blick ist die Mercedes-Benz Group ein klassischer Premium-Autobauer. Doch ein Teil des Geschäfts, das für stabile Margen und langfristige Einnahmen sorgt, bleibt für viele Investoren weitgehend unsichtbar - das Rüstungsgeschäft. Dieses "versteckt" sich quasi in den Verkaufszahlen der G-Klasse. Mit rund 49.700 verkauften Einheiten im Jahr 2025, ein Plus von etwa 23 Prozent im Jahresvergleich, erreichte das Modell ein neues Rekordniveau. Was dabei oft übersehen …Den vollständigen Artikel lesen
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