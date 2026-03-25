DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. März

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025/26 *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar Output-Basis PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und Strategie Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and its Watchers" (10:15 Panel-Teilnahme Lane, 13:00 Rehn, 14:45 Kocher) *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 85,5 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,7 zuvor: 86,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 86,3 zuvor: 90,5 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -207,0 Mrd USD 3. Quartal: -226,4 Mrd USD *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht *** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz ===

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March 25, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)

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