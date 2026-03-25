Donald Trump spricht plötzlich von Friedensverhandlungen mit dem Iran - und der Ölpreis stürzt ab. Brent und WTI verlieren zeitweise mehr als 5 Prozent. Doch Teheran dementiert. Was ist da los?Der Ölmarkt erlebt einen heftigen Stimmungsumschwung, der durch die Hoffnung auf Frieden ausgelöst wurde. Nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, Washington verhandele derzeit mit Teheran und der Iran wolle offenbar ein Friedensabkommen erreichen, brachen die Ölpreise am Mittwoch massiv ein. Der internationale Richtwert Brent fiel zeitweise um fast 6 Prozent auf 98,31 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI verlor rund 5 Prozent und kostete zeitweise nur noch 87,65 US-Dollar. Für den Markt war …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE