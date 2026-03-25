Hochleistungsfähige Konnektivitätssoftware liefert strukturierte, umfangreiche Gerätedaten, die von Tier-1-Fabriken und Anlagen für Advanced Packaging benötigt werden noch vor der für Mitte 2026 erwarteten Aktualisierung der SEMI-Standards

Agileo Automation, ein weltweit führender Anbieter von Steuerungs- und Konnektivitätslösungen für die Halbleiterfertigung, stellt heute Agil'EDA vor, eine neue Software zur Implementierung von Equipment Data Acquisition (EDA/Interface A). Diese Lösung ermöglicht es Herstellern von Halbleiterausrüstung, die sich weiterentwickelnden Anforderungen an die Hochleistungs-Konnektivität von Tier-1-Fabriken und Anlagen für Advanced Packaging zu erfüllen.

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Agileo Automation unveils Agil'EDA, a new software solution implementing Equipment Data Acquisition (EDA), a set of SEMI standards also known as Interface A, to enable semiconductor equipment manufacturers to meet the evolving high-performance connectivity requirements of tier-one fabs and advanced packaging facilities. As semiconductor manufacturing moves towards higher levels of automation and data-driven optimization, fab owners increasingly require EDA alongside traditional SECS/GEM connectivity from semiconductor OEMs for their production tools. Agil'EDA addresses this by separating the control flow from the data flow, ensuring that structured, high-frequency data collection does not interfere with critical equipment operations. Designed for long-term deployment, Agil'EDA fully supports the widely used EDA Freeze 2 (SOAP/XML) and is architected for the transition to Freeze 3 (gRPC/protocol buffers). SEMI's EDA Freeze 3 standards suite is expected to be released mid-2026.

Da die Halbleiterfertigung zunehmend auf ein höheres Maß an Automatisierung und datengesteuerte Optimierung zusteuert, verlangen Fabrikbetreiber von den OEMs für ihre Produktionswerkzeuge neben der traditionellen SECS/GEM-Konnektivität zunehmend auch EDA. Agil'EDA trennt die Anlagensteuerung von der Datenerfassung und stellt so sicher, daß die strukturierte, hochfrequente Datenerfassung den kritischen Anlagenbetrieb nicht beeinträchtigt.

Agil'EDA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert, unterstützt den weit verbreiteten EDA Freeze 2 (SOAP/XML) vollständig und ist für den Übergang zu Freeze 3 (gRPC/Protocol Buffers) ausgelegt. Dieser nächste EDA-Freeze, der für Mitte 2026 erwartet wird, bietet einen deutlich höheren Datendurchsatz und geringere Latenzzeiten. Agileo hat seine Freeze-3-Implementierung auf den SEMI-Standards-Meetings im November 2024 erfolgreich getestet.

Agil'EDA verfügt über robuste Cybersicherheitsfunktionen wie verschlüsselte Kommunikation und Authentifizierung und ist als eigenständige Lösung für bestehende Anlagen-Software oder als vorintegrierte Komponente innerhalb des A²ECF-SEMI-Frameworks von Agileo erhältlich. In Kombination mit Agil'GEM und Agil'GEM300 bietet es eine umfassende Konnektivitätslösung, die die Markteinführungszeit für OEMs erheblich verkürzt.

"Der entscheidende Vorteil für OEMs ist ein schneller Weg zu einer zukunftsfähigen EDA-Architektur", erklärt Marc Engel, Geschäftsführer von Agileo Automation. "Indem wir die Freeze-3-Anforderungen von Anfang an in die Agil'EDA-Architektur integrieren, erfüllen wir die aktuellen Bedürfnisse der OEMs und bereiten sie gleichzeitig auf zukünftige Anforderungen in der Halbleiterfertigung vor."

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Über Agileo Automation

Agileo Automation ist ein zuverlässiger Partner für Anlagenhersteller und unterstützt diese dabei, intelligentere, automatisierte und stärker vernetzte Maschinen zu entwickeln, die sich nahtlos in moderne Halbleiterfabriken integrieren lassen. Agileo wurde 2010 in Poitiers, Frankreich, gegründet und unterstützt OEMs mit bewährter Software und fachkundigem Support bei der Steuerung, Kommunikation, Datenerfassung und Prüfung ihrer Anlagen. Sein Flaggschiff-Framework A²ECF-SEMI bietet eine solide Grundlage für die Entwicklung von Anlagensteuerungen, die vollständig auf die Standards SEMI SECS/GEM, GEM300 und EDA abgestimmt sind. Als aktives Mitglied von SEMI und der OPC Foundation trägt Agileo Automation direkt zur Gestaltung der Standards bei, die die Fertigung vorantreiben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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