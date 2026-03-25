Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Drohnenkrieg eskaliert - und diese Aktie greift nach zwei Mega-Märkten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.03.2026 07:09 Uhr
394 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE ASIEN/Hoffnungen auf Ende des Iran-Krieges stützen - Brent wieder unter 100 USD

DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnungen auf Ende des Iran-Krieges stützen - Brent wieder unter 100 USD

DOW JONES--Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges sorgen zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten für Kursgewinne. Gleichwohl herrscht bei den Marktteilnehmern eine erhöhte Skepsis, denn die Nachrichtenlage bleibt recht undurchsichtig. Nun haben die USA dem Iran laut Offiziellen einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Dieser konzentriert sich demnach weitgehend auf frühere Forderungen der Trump-Regierung an Teheran. Das über Vermittler zugestellte Dokument fordert den Iran den Offiziellen zufolge dazu auf, seine drei wichtigsten Atomanlagen abzubauen, jegliche Anreicherung auf iranischem Boden zu beenden, die Arbeit an ballistischen Raketen einzustellen, die Unterstützung für Stellvertretergruppen einzuschränken und die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen.

Im Gegenzug würden die im Zusammenhang mit dem Atomprogramm stehenden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, und die USA würden das zivile Atomprogramm des Landes unterstützen - während sie es gleichzeitig überwachen. Der Plan spiegelt im Großen und Ganzen den US-Vorschlag wider, der mit dem Iran vor Beginn des Krieges am 28. Februar diskutiert wurde, als US-Präsident Donald Trump Teheran vorwarf, nicht in gutem Glauben zu verhandeln. Irans neue Führung erklärt, sie habe nun höhere Forderungen an Washington, wie etwa Reparationen für die wochenlangen Angriffe.

Stützend wirken auch die nachgebenden Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fällt unter die Marke von 100 Dollar und ermäßigt sich aktuell um 4,8 Prozent auf 99,47 Dollar. Auch hier stützt die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges sowie eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus, heißt es.

An den Aktienmärkten steigt der Kospi in Seoul um 1,8 Prozent. In Tokio erhöht sich der Topix um 2,4 Prozent. Für den Hang-Seng-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben und der Shanghai-Composite gewinnt 1,1 Prozent. In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 1,9 Prozent. Die Auswirkungen des Handelsabkommens zwischen Australien und der EU seien, rein am BIP gemessen, begrenzt, so Sunny Nguyen von Moody's Analytics. Die Bedeutung des Abkommens liege darin, Handelsströme widerstandsfähiger gegenüber politische Störungen zu machen.

Das Board der Bank of Japan hat laut dem Protokoll der Januar-Sitzung der Zentralbank nur geringe Auswirkungen der Zinserhöhung vom Dezember auf 0,75 Prozent festgestellt. Einige Mitglieder hätten angemerkt, dass die Kreditvergabe-Bereitschaft der Banken und die Finanzlage der Unternehmen im Großen und Ganzen günstig geblieben seien. Ein anderes Mitglied habe gesagt, dass kleine Unternehmen oder Firmen mit sehr langfristigen Investitionsprojekten zwar mit einer erhöhten Zinslast konfrontiert sein könnten, der Unternehmenssektor diese Kosten dank der derzeit soliden Geschäftslage aber weitgehend habe auffangen können.

Bei den Einzelwerten geht es für Softbank Group in Tokio um 8,6 Prozent nach oben. Die Tochter Arm Holdings hat einen Plan zum Verkauf eigener Computerchips vorgestellt, was die Hoffnung auf eine weitere Einnahmequelle für den Chip-Designer weckt. Seit Ende März vergangenen Jahres hält Softbank einen Anteil von 87 Prozent an Arm Holdings.

Die Aktien von Xiaomi reduzieren sich dagegen in Hongkong um 2,4 Prozent. Der Smartphone- und Elektronikhersteller hat einen Einbruch des Nettogewinns im Quartal gemeldet. In Seoul steigen SK Hynix um 1,1 Prozent. Der Konzern wird für rund 6,9 Milliarden Euro Produktionsanlagen von ASML erwerben, um seine Fertigungskapazitäten für hochleistungsfähige Elektronik-Chips zu modernisieren und hochzufahren. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.534,30  +1,9    -2,1      06:00 
Topix 500 (Tokio)     2.841,97  +2,4    +6,8      07:00 
Kospi (Seoul)       5.655,15  +1,8   +34,2      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.077,15  +0,1    -2,2      09:00 
Shanghai-Composite     3.923,70  +1,1    -1,2      08:00 
Straits-Times (Singapur)  4.887,94  +0,5    +5,2      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.199,20  +1,3   -16,7      09:00 
KLCI (Malaysia)      1.713,06  +0,3    +2,0      09:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 16:30 % YTD 
EUR/USD           1,1592  -0,1   1,1607     1,1587  -1,3 
EUR/JPY           184,25  +0,0   184,18     183,87  +0,1 
EUR/GBP           0,8660  +0,1   0,8651     0,8649  -0,6 
USD/JPY           158,92  +0,2   158,68     158,69  +1,5 
USD/KRW          1.499,01  +0,2  1.496,03    1.495,68  +4,1 
USD/CNY           6,8940  +0,0   6,8918     6,8918  -1,4 
USD/CNH           6,8970  +0,1   6,8910     6,8939  -1,1 
USD/HKD           7,8261  0,0   7,8262     7,8273  +0,6 
AUD/USD           0,6971  -0,3   0,6993     0,6971  +4,5 
NZD/USD           0,5810  -0,4   0,5835     0,5824  +0,9 
BTC/USD          71.098,10  +1,5 70.061,79    70.087,56 -18,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           88,79  -3,9   -3,56      92,35 
Brent/ICE           99,47  -4,8   -5,02     104,49 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.556,89  +1,9   83,31    4.473,59 
Silber            73,11  +2,6    1,89      71,22 
Platin           1.965,19  +1,6   30,51    1.934,68 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.