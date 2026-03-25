DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnungen auf Ende des Iran-Krieges stützen - Brent wieder unter 100 USD

DOW JONES--Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges sorgen zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten für Kursgewinne. Gleichwohl herrscht bei den Marktteilnehmern eine erhöhte Skepsis, denn die Nachrichtenlage bleibt recht undurchsichtig. Nun haben die USA dem Iran laut Offiziellen einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Dieser konzentriert sich demnach weitgehend auf frühere Forderungen der Trump-Regierung an Teheran. Das über Vermittler zugestellte Dokument fordert den Iran den Offiziellen zufolge dazu auf, seine drei wichtigsten Atomanlagen abzubauen, jegliche Anreicherung auf iranischem Boden zu beenden, die Arbeit an ballistischen Raketen einzustellen, die Unterstützung für Stellvertretergruppen einzuschränken und die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen.

Im Gegenzug würden die im Zusammenhang mit dem Atomprogramm stehenden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, und die USA würden das zivile Atomprogramm des Landes unterstützen - während sie es gleichzeitig überwachen. Der Plan spiegelt im Großen und Ganzen den US-Vorschlag wider, der mit dem Iran vor Beginn des Krieges am 28. Februar diskutiert wurde, als US-Präsident Donald Trump Teheran vorwarf, nicht in gutem Glauben zu verhandeln. Irans neue Führung erklärt, sie habe nun höhere Forderungen an Washington, wie etwa Reparationen für die wochenlangen Angriffe.

Stützend wirken auch die nachgebenden Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fällt unter die Marke von 100 Dollar und ermäßigt sich aktuell um 4,8 Prozent auf 99,47 Dollar. Auch hier stützt die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges sowie eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus, heißt es.

An den Aktienmärkten steigt der Kospi in Seoul um 1,8 Prozent. In Tokio erhöht sich der Topix um 2,4 Prozent. Für den Hang-Seng-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben und der Shanghai-Composite gewinnt 1,1 Prozent. In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 1,9 Prozent. Die Auswirkungen des Handelsabkommens zwischen Australien und der EU seien, rein am BIP gemessen, begrenzt, so Sunny Nguyen von Moody's Analytics. Die Bedeutung des Abkommens liege darin, Handelsströme widerstandsfähiger gegenüber politische Störungen zu machen.

Das Board der Bank of Japan hat laut dem Protokoll der Januar-Sitzung der Zentralbank nur geringe Auswirkungen der Zinserhöhung vom Dezember auf 0,75 Prozent festgestellt. Einige Mitglieder hätten angemerkt, dass die Kreditvergabe-Bereitschaft der Banken und die Finanzlage der Unternehmen im Großen und Ganzen günstig geblieben seien. Ein anderes Mitglied habe gesagt, dass kleine Unternehmen oder Firmen mit sehr langfristigen Investitionsprojekten zwar mit einer erhöhten Zinslast konfrontiert sein könnten, der Unternehmenssektor diese Kosten dank der derzeit soliden Geschäftslage aber weitgehend habe auffangen können.

Bei den Einzelwerten geht es für Softbank Group in Tokio um 8,6 Prozent nach oben. Die Tochter Arm Holdings hat einen Plan zum Verkauf eigener Computerchips vorgestellt, was die Hoffnung auf eine weitere Einnahmequelle für den Chip-Designer weckt. Seit Ende März vergangenen Jahres hält Softbank einen Anteil von 87 Prozent an Arm Holdings.

Die Aktien von Xiaomi reduzieren sich dagegen in Hongkong um 2,4 Prozent. Der Smartphone- und Elektronikhersteller hat einen Einbruch des Nettogewinns im Quartal gemeldet. In Seoul steigen SK Hynix um 1,1 Prozent. Der Konzern wird für rund 6,9 Milliarden Euro Produktionsanlagen von ASML erwerben, um seine Fertigungskapazitäten für hochleistungsfähige Elektronik-Chips zu modernisieren und hochzufahren.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.534,30 +1,9 -2,1 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.841,97 +2,4 +6,8 07:00 Kospi (Seoul) 5.655,15 +1,8 +34,2 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.077,15 +0,1 -2,2 09:00 Shanghai-Composite 3.923,70 +1,1 -1,2 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.887,94 +0,5 +5,2 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.199,20 +1,3 -16,7 09:00 KLCI (Malaysia) 1.713,06 +0,3 +2,0 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 16:30 % YTD EUR/USD 1,1592 -0,1 1,1607 1,1587 -1,3 EUR/JPY 184,25 +0,0 184,18 183,87 +0,1 EUR/GBP 0,8660 +0,1 0,8651 0,8649 -0,6 USD/JPY 158,92 +0,2 158,68 158,69 +1,5 USD/KRW 1.499,01 +0,2 1.496,03 1.495,68 +4,1 USD/CNY 6,8940 +0,0 6,8918 6,8918 -1,4 USD/CNH 6,8970 +0,1 6,8910 6,8939 -1,1 USD/HKD 7,8261 0,0 7,8262 7,8273 +0,6 AUD/USD 0,6971 -0,3 0,6993 0,6971 +4,5 NZD/USD 0,5810 -0,4 0,5835 0,5824 +0,9 BTC/USD 71.098,10 +1,5 70.061,79 70.087,56 -18,9 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,79 -3,9 -3,56 92,35 Brent/ICE 99,47 -4,8 -5,02 104,49 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.556,89 +1,9 83,31 4.473,59 Silber 73,11 +2,6 1,89 71,22 Platin 1.965,19 +1,6 30,51 1.934,68 ===

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