© Foto: Seth Wenig/AP/dpaDer Cloud-Provider CoreWeave verbrennt weiter viel Kapital - und trotzdem wird die Aktie wieder zum Kauf. Warum die Bank of America jetzt auf Wachstum, Diversifizierung und neue Kunden setzt.22 Prozent Kurspotenzial, ein Kursziel von 100 US-Dollar und erneut ein Kaufvotum: Die Bank of America setzt bei CoreWeave wieder auf die Fortsetzung des KI-Booms. Ausschlaggebend ist aus Sicht der Analysten vor allem, dass sich die lange kritisierte Abhängigkeit von einzelnen Großkunden allmählich abschwächt - bei gleichzeitig rasantem Wachstum. Im Zentrum steht die Erwartung, dass der Spezialist für KI-Rechenleistung seine Erlöse 2026 mehr als verdoppeln und 2027 nochmals deutlich steigern kann. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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