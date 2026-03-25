The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2026
ISIN Name
CH0126519047 PFBK SCHW.HYP. 11-26 552
CH0126116539 MUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN
BE0000324336 BELGIQUE 11-26 64
DE000DG4UES2 DZ BANK IS.A873
DE000NLB8K69 NORDLB NACHRANG 2016
US163851AE83 CHEMOURS 17/27
US032095AM37 AMPHENOL 23/26
XS1970533219 NATWEST GROUP 19/27 FLR
XS2604697891 VW INTL.FIN 23/26 MTN
XS2314779427 GLP CN HOLD. 21/26 MTN
US71567RAF38 P.P.SBSN IND.III.16/26MTN
DE000LB2BQ56 LBBW FZA 22/26
DE000LB2BQY3 LBBW FZA 22/26
XS2462324745 HALEON NL C. 22/26 MTN
XS2315967989 NAVER CORP 21/26
XS2310752758 SCI (HK) DE. 21/26
USN3700LAD75 GREENKO DUTCH 21/26 REGS
XS2315827209 ITOCHU 21/26
CH1105195684 DUFRY ONE B. 21/26 CV
XS2323295563 NIDEC 21/26
US515110CA00 LANDWIRT.R.BK DL 21/26
XS2262952679 SHAFTESBURY 20/26 CV
XS2239830222 MAROKKO 20/26 REGS
DE000NLB3CV3 NORDLB 20/26
CH0502393355 PFB.SCHW.HYP 19/26
US718286BN61 PHILIPPINES 11/26
NO0013326025 AKER BIOMARI 24/27 FLR
US44891CCB72 HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
US69371RS496 PACCAR FINL 23/26 MTN
DE000DW6C2A0 DZ BANK IS.A2000
USU5876JAF22 MERC.B.F.NA. 23/26 REGS
DE000LB3PAZ2 LBBW FZA 23/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2026
ISIN Name
CH0126519047 PFBK SCHW.HYP. 11-26 552
CH0126116539 MUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN
BE0000324336 BELGIQUE 11-26 64
DE000DG4UES2 DZ BANK IS.A873
DE000NLB8K69 NORDLB NACHRANG 2016
US163851AE83 CHEMOURS 17/27
US032095AM37 AMPHENOL 23/26
XS1970533219 NATWEST GROUP 19/27 FLR
XS2604697891 VW INTL.FIN 23/26 MTN
XS2314779427 GLP CN HOLD. 21/26 MTN
US71567RAF38 P.P.SBSN IND.III.16/26MTN
DE000LB2BQ56 LBBW FZA 22/26
DE000LB2BQY3 LBBW FZA 22/26
XS2462324745 HALEON NL C. 22/26 MTN
XS2315967989 NAVER CORP 21/26
XS2310752758 SCI (HK) DE. 21/26
USN3700LAD75 GREENKO DUTCH 21/26 REGS
XS2315827209 ITOCHU 21/26
CH1105195684 DUFRY ONE B. 21/26 CV
XS2323295563 NIDEC 21/26
US515110CA00 LANDWIRT.R.BK DL 21/26
XS2262952679 SHAFTESBURY 20/26 CV
XS2239830222 MAROKKO 20/26 REGS
DE000NLB3CV3 NORDLB 20/26
CH0502393355 PFB.SCHW.HYP 19/26
US718286BN61 PHILIPPINES 11/26
NO0013326025 AKER BIOMARI 24/27 FLR
US44891CCB72 HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
US69371RS496 PACCAR FINL 23/26 MTN
DE000DW6C2A0 DZ BANK IS.A2000
USU5876JAF22 MERC.B.F.NA. 23/26 REGS
DE000LB3PAZ2 LBBW FZA 23/26
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