US-Präsident Donald Trump hat sich wieder einmal zu Wort gemeldet und dabei durchaus aufhorchen gelassen. So wolle der Iran Trump zufolge dringend ein Abkommen schließen. Eine der Bedingungen zum Waffenstillstand solle die vollständige Aufgabe des iranischen Atomprogramms sein. Allerdings sagte Trump nicht, mit welchen iranischen Politikern man genau verhandele. Trump sprach davon, dass es "eine neue Gruppe" in Teheran geben würde. Konkrete Namen nannte er nicht. Der Iran hatte bislang stets bestritten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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