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Nordex Group erhält ersten Auftrag für N175/6.X-Anlage mit 199 Meter Nabenhöhe



25.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 25. März 2025. Die Nordex Group hat ihren ersten Auftrag für die Turbine des Typs N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 199 Metern erhalten. Das 21-MW-Projekt Marienmünster-Altenbergen in Nordrhein-Westfalen markiert damit einen weiteren Meilenstein in der technologischen Entwicklung moderner Onshore-Turbinen. Mit der Umsetzung dieses Projekts wird die Nordex Group im Laufe des Jahres 2027 ihre aktuell höchste serienproduzierte Windenergieanlage errichten. Kunde des Projekts ist die Westfälisch-Niedersächsische Energie GmbH & Co. KG. Geliefert und errichtet werden drei Anlagen des Typs N175/6.X mit einer Nennleistung von jeweils 7 MW, installiert auf dem von Nordex selbstentwickelten Hybrid-Turmsystem mit 199 Meter Nabenhöhe. Der Turm besteht im unteren Bereich aus Beton, der obere Bereich ist aus Stahl. Die Fundamentbauarbeiten sollen im September 2026 starten, die Inbetriebnahme des Windparks ist für Sommer 2027 geplant. Dank der außergewöhnlichen Nabenhöhe von 199 Metern und einer Gesamthöhe der Rotorblattspitze von über 286 Metern produziert die N175/6.X Strom bereits bei sehr geringer Anströmung. Durch die größere Nabenhöhe werden stabilere Windströmungen früher erreicht, was die Verfügbarkeit der Anlage insbesondere in windschwächeren Phasen deutlich erhöht. Gerade in Zeiten geringer Windeinspeisung sind in Deutschland die Strompreise häufig höher. Die N175/6.X ermöglicht es Betreibern daher, gezielt in Phasen mit erhöhter Marktattraktivität zu produzieren und so einen überproportionalen wirtschaftlichen Mehrwert zu erzielen. Gleichzeitig trägt die Anlage durch ihre Fähigkeit zur Stromerzeugung bei niedriger Anströmung zu einer gleichmäßigeren Einspeisung erneuerbarer Energie bei und leistet damit einen besonders wirksamen Beitrag zur Energiewende. "Wir freuen uns sehr, dieses zukunftsweisende Pilotprojekt gemeinsam mit Nordex realisieren zu dürfen und damit an einem bedeutenden Meilenstein der Windenergiebranche mitzuwirken. Die außergewöhnliche Nabenhöhe von 199 Metern stellt insbesondere für unsere Region einen wichtigen Schritt zur Abkehr von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien durch eine gesteigerte Ertragssicherheit der Windenergieanlagen dar", sagt Alexander Möhring, Geschäftsführer der Westfälisch-Niedersächsische Energie WNE. Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: "Nordex ist für Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 199 Metern bestellfähig. Mit der N175/6.X auf dieser Nabenhöhe erschließen wir für unsere Kunden ganz neue Möglichkeiten für eine wirtschaftliche und marktnahe Windstromerzeugung im Vergleich zu anderen Anlagentypen" Durch den Einsatz eigener Betonturmtechnologie bei über 2.500 Anlagen weltweit und mit zahlreichen Nordex-Hybridturm-Projekten in Finnland (168 Meter Nabenhöhe), in Deutschland und im weiteren europäischen Ausland (179 Meter Nabenhöhe) hat die Nordex Group die technologische Basis für eigene große Beton-Stahl-Hybridtürme erfolgreich unter Beweis gestellt. Der Schritt auf 199 Meter Nabenhöhe ist eine konsequente Weiterentwicklung dieser Technologie und setzt neue Maßstäbe für eine resiliente und marktorientierte Onshore-Windenergie in Deutschland. Die N175/6.X gehört zur bewährten Delta4000-Plattform der Nordex Group. Mit einem Rotordurchmesser von 175 Metern und einer überstrichenen Fläche von mehr als 24.000 Quadratmetern erzielt die Anlage besonders hohe Erträge - insbesondere in Kombination mit sehr großen Nabenhöhen. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

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