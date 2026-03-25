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Ein Jahrzehnt strategischer Transformation - wienerberger veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



25.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Ein Jahrzehnt strategischer Transformation - wienerberger veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 Wien, 25. März 2026 - Im Jahr 2025, das von anhaltender makroökonomischer Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und einer weiterhin schwachen Entwicklung im Wohnbau in vielen Kernmärkten geprägt war, erzielte wienerberger trotz des herausfordernden Umfelds für die gesamte Bauindustrie starke Ergebnisse. Der Konzernumsatz erreichte 4,6 Mrd. €, das operative EBITDA lag bei 754 Mio. €. Der Nettogewinn stieg auf 168 Mio. € und unterstreicht wienerbergers finanzielle Disziplin sowie den konsequenten Fokus auf Kostenmanagement und Effizienz. Gleichzeitig stärkte das Unternehmen den Free Cashflow deutlich auf 474 Mio. € und reduzierte die Nettoverschuldung weiter. Dies zeigt die Resilienz des Portfolios, die disziplinierte Umsetzung und die Stärke der strategischen Transformation. Ein Jahrzehnt strategischer Transformation Heute ist wienerberger grundlegend anders aufgestellt als noch vor zehn Jahren. Das Unternehmen hat sich konsequent zu einem führenden Anbieter von Lösungen für Infrastruktur und Renovierung entwickelt - zwei strukturell wachsenden Endmärkten. Inzwischen wird mehr als die Hälfte der Umsätze und Ergebnisse von wienerberger im Bereich Dachlösungen und Rohrsysteme erwirtschaftet. Dies unterstreicht den Erfolg der strategischen Neupositionierung hin zu Infrastruktur in der Energie- und Wasserversorgung sowie zur Renovierung des bestehenden Gebäudebestands. Heimo Scheuch, CEO wienerberger, kommentierte: "Wir warten nicht auf eine Marktbelebung, sondern gestalten unser Wachstum aktiv, indem wir unser Portfolio laufend optimieren und unsere industrielle Basis stärken. Nach einem Jahrzehnt strategischer Transformation ist wienerberger heute ein widerstandsfähigeres und fokussierteres Unternehmen. Die langfristige Nachfrage nach der Modernisierung der Energie- und Wasserinfrastruktur, der Dekarbonisierung von Gebäuden und der Renovierung des alternden europäischen Wohnungsbestands eröffnet erhebliche Chancen. Mit unserem innovativen Portfolio, einer starken Bilanz und einem klaren Fokus auf Wohnlösungen und Infrastruktursysteme sind wir gut positioniert, um von einer erwarteten schrittweisen Markterholung zu profitieren." Das Dachgeschäft entwickelte sich 2025 zu einem zentralen Wachstumstreiber. Terreal trug erstmals über das gesamte Jahr hinweg zu den Ergebnissen bei, während die Integration sehr erfolgreich voranschritt. Mit der Übernahme von GSEi in Frankreich hat wienerberger zudem seine Kompetenz im Bereich Solar weiter ausgebaut und eine skalierbare Plattform für Indach-Photovoltaiklösungen etabliert. Damit stärkt das Unternehmen seine Position in einem der attraktivsten Wachstumssegmente Europas. Gleichzeitig gewannen die Renovierungsmärkte in Frankreich und Deutschland weiter an Bedeutung und bestätigten das strukturelle Wachstumspotenzial dieses Segments. Auch das Geschäft mit Rohrsystemen erzielte eine sehr starke Performance. Selbst in Phasen rückläufiger Neubautätigkeit konnten robuste Margen gehalten werden, was die Widerstandsfähigkeit des auf Infrastruktur ausgerichteten Portfolios des Unternehmens belegt. Gleichzeitig unterstreichen die kontinuierlichen Investitionen in einen modernen industriellen Footprint den Anspruch von wienerberger, technologischer Vorreiter bei nachhaltigen Infrastrukturlösungen zu sein. Gut positioniert für die nächste Wachstumsphase In die Zukunft blickend eröffnen strukturelle Nachfragefaktoren - wie die Modernisierung der Energie- und Wasserinfrastruktur, die Dekarbonisierung von Gebäuden sowie die Sanierung des alternden europäischen Wohnungsbestands - langfristig bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund bleibt wienerberger entschlossen, nachhaltige und langfristige Werte für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig mit innovativen und ressourceneffizienten Baustofflösungen zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Entdecken Sie wienerbergers Vision für eine nachhaltige Zukunft im Geschäftsbericht 2025 und erfahren Sie anhand konkreter Beispiele, wie das Unternehmen diese ambitionierten Ziele bereits in die Realität umsetzt. Um den vollständigen Geschäftsbericht von wienerberger zu lesen, klicken Sie bitte hier .



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 664 780 02757 | investor@wienerberger.com



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