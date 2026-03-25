Wichtigste Highlights:

- Joint Venture zur Entwicklung und Vermarktung einer für die Arktis geeigneten Nexus-Plattform namens "Polar Nexus"

- Errichtung einer Anlage in British Columbia zur Unterstützung der Integration der Polar Nexus und Durchführung von Tests in der Arktis

- Entwicklung der Polar Nexus-Plattform zur Unterstützung der Kommunikation in der Arktis und zur Bereitstellung von Überwachungssystemen für Verteidigung und Industrie

*KI-generiertes Bild zu Illustrationszwecken

Vancouver, BC - 25. März 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Juno Industries ("Juno") unterzeichnet hat, um gemeinsam eine für den Einsatz in der Arktis geeignete Version der Nexus-Plattform des Unternehmens zu entwickeln und zu vermarkten, die unter dem Markennamen "Polar Nexus" vertrieben werden soll.

Das Joint Venture wird zu gleichen Teilen CiTech und Juno gehören und wird sich in erster Linie der Weiterentwicklung des Polar Nexus-Systems widmen, sodass dieses unter arktischen bzw. extremen Umweltbedingungen getestet und eingesetzt werden kann. Das Joint Venture wird zudem bestrebt sein, Kunden und Partner aus dem Verteidigungs- und Gewerbesektor in ganz Nordamerika, die für den Einsatz des Polar Nexus-Systems in Frage kommen, zu ermitteln.

Im Rahmen der Vereinbarung wird CiTech eine Einheit der Nexus-Plattform beistellen und Unterstützung bei den technischen Planungsarbeiten bieten, um das System für arktische Umweltbedingungen zu adaptieren. Juno wird 450.000 Dollar beisteuern. Juno und CiTech werden im Rahmen des Joint Ventures gemeinsam an der Entwicklung von neuem geistigem Eigentum arbeiten, das die Einsatzfähigkeit des Systems unter arktischen Bedingungen, den Einbau von Sensoren sowie die Skalierung des Systemeinsatzes beinhaltet.

Die Polar Nexus-Plattform ist darauf ausgelegt, Kommunikation, Überwachung und Betrieb in Anwendungsbereichen der Verteidigung und Industrie in entlegenen Gebieten zu unterstützen. Das Joint Venture wird auf den Wachstumsmarkt der Verteidigungs-, Überwachungs- und Kommunikationsinfrastruktur in der Arktis abzielen, der von der Zunahme strategischer Aktivitäten in den Regionen des Nordens befeuert wird(1).

Brenton Scott, CEO von Critical Infrastructure Technologies, kommentiert:

"Diese Partnerschaft mit Juno Industries ist ein wichtiger Schritt bei der Ausweitung der Nexus-Plattform auf arktische und abgelegene Einsatzgebiete. Durch die Kombination der Technologie von CiTech mit den Kompetenzen von Juno in Nordamerika und dessen Schwerpunkt auf der Erkennung arktischer Bedrohungen ist Polar Nexus bestens aufgestellt, um Chancen in den Bereichen Verteidigung und Industrie zu nutzen."

Hunter Scharfe, CEO von Juno Industries, erklärte:

"Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von CiTech und freuen uns darauf, bei der Entwicklung und dem Einsatz von Polar Nexus eng zusammenzuarbeiten. Juno Industries ist davon überzeugt, dass die Arktis eine wachsende Rolle in der globalen Verteidigung spielen wird und dass Plattformen wie Polar Nexus davon erheblich profitieren werden. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass dieses Joint Venture in Kanada einzigartig positioniert ist, um erfolgreich zu sein, da Juno sich intensiv darauf konzentriert, die dringenden Bedürfnisse der kanadischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten zu verstehen."

(1) Premierminister Mark Carney kündigt einen Plan für Verteidigungsausgaben in Höhe von 32 Milliarden Dollar im hohen Norden an:

https://nationalpost.com/news/canada/we-will-no-longer-rely-on-others-carney-announces-plan-for-32b-in-far-north-defence-upgrades

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

mailto:Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Juno Industries Inc.

Juno Industries Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für Verteidigungstechnologie, das vom ehemaligen Verteidigungsminister Harjit Sajjan und dem Technologieunternehmer Hunter Scharfe gemeinsam gegründet wurde. Juno Industries konzentriert sich auf die Entwicklung autonomer Systeme, um die nationale Sicherheit, Souveränität und Verteidigungsfähigkeit Kanadas und seiner Verbündeten zu stärken, indem es kanadisches technisches Know-how und Innovationskraft nutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.junoindustries.ca

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und ist in Perth, Western Australia, tätig. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

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