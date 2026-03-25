An den Börsen hat sich die Stimmung plötzlich wieder gedreht. Während in den vergangenen Tagen die Angst dominierte, kommt es am Mittwoch plötzlich zu steigenden Aktienkursen. Das steckt dahinter. Nachdem die Börsen noch am Montag tiefrot eröffnet hatten, kommt es am Mittwoch wahrscheinlich durch die Bank zu grünen Vorzeichen. Gleichzeitig gibt der Ölpreis deutlich im Wert nach. Dahinter steckt erneut die vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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