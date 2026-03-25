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Die Energiewende und die rasante Expansion der digitalen Infrastruktur haben im Rohstoffsektor eine neue Ära eingeleitet. Kupfer und Metalle der Platingruppe (PGM) sind teuer geworden.

Der Kupfermarkt verzeichnete im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch von über 14.500 USD/t. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor einem deutlichen Versorgungsdefizit, das bis 2035 etwa 30% des Bedarfs erreichen könnte. Während die Investitionsausgaben im Sektor heute deutlich unter dem Höchststand liegen, explodiert die Nachfrage durch künstliche Intelligenz (KI) und neue Rechenzentren. Branchenriesen wie Rio Tinto positionieren sich mit kapitalintensiven Großprojekten, während Lundin Mining Milliarden in die Skalierung der südamerikanischen Produktion investiert. Für Investoren verschiebt sich der Fokus jedoch zunehmend auf die Qualität und Jurisdiktion neuer Entdeckungen. Hier rückt Power Metallic Mines in den Blickpunkt: Der Explorer hat in der kanadischen Provinz Québec ein polymetallisches System nachgewiesen, das die durchschnittlichen Gehalte der Großkonzerne um ein Vielfaches übertrifft und das Unternehmen zu einem gefragten Übernahmekandidaten macht.



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Rio Tinto liefert die Rohstoff-Basis

Der Bergbaukonzern Rio Tinto vollzieht aktuell eine tiefgreifende Transformation und schichtet sein Portfolio in Richtung zukunftsorientierter Metalle um. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 57,6 Mrd. USD und ein operatives EBITDA von 25,4 Mrd. USD, was einer Steigerung von 9% entspricht. Kupfer ist dabei für den Konzern zentraler Wachstumsmotor. Die Produktion stieg um 11% auf 883.000 t, in erster Linie angetrieben durch den Hochlauf der Untertagemine Oyu Tolgoi in der Mongolei. Um dem globalen Rückgang der Erzgrade entgegenzuwirken, treibt Rio Tinto technologische Innovationen wie das Haufenlaugungsverfahren Nuton voran. Gleichzeitig stärkt der Konzern seine Position im Batteriesektor durch die Übernahme von Arcadium Lithium und plant, bis 2028 eine Kapazität von 200.000 t Lithium-Carbonat-Äquivalent pro Jahr aufzubauen. Im Bereich Eisenerz bleibt das Simandou-Projekt in Guinea, das größte unerschlossene hochgradige Eisenerzvorkommen der Welt, ein zentraler Pfeiler. Dennoch verdeutlichen die massiven Investitionskosten für diese Megaprojekte, vor welchen Herausforderungen die Großen der Branche stehen.

Lundin Mining skaliert die südamerikanische Produktion

Lundin Mining konzentriert sich mit seiner Strategie auf Kupfer-Assets in Südamerika und positioniert sich als bevorzugte Wahl für Investoren, die ein fokussiertes Kupfer-Engagement suchen. Das Unternehmen meldete zuletzt einen Rekordumsatz von 4,5 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von 1,9 Mrd. USD, wobei im vierten Quartal 87% des Umsatzes auf Kupfer entfielen. Ein Meilenstein war die Konsolidierung der Caserones-Mine in Chile, die mit über 15.000 t Kupfer das beste Monatsergebnis seit der Übernahme erzielte. Das bedeutendste Wachstumsprojekt ist jedoch das Vicuña-Projekt, ein Joint-Venture mit BHP an der Grenze zwischen Argentinien und Chile. Eine integrierte technische Studie prognostiziert für die ersten 25 Jahre eine durchschnittliche Produktion von 395.000 t Kupfer, 711.000 Unzen Gold und 22,2 Mio. Unzen Silber. Die Kapitalkosten belaufen sich jedoch auf riesige 18,1 Mrd. USD. Zudem sah sich das Unternehmen im Januar gezwungen, die Produktionsprognose aufgrund von Änderungen in der Minensequenzierung der Candelaria-Mine zu senken, was die operativen Risiken im Untertagebau unterstreicht. Wie auch Rio Tinto leidet Lundin unter hohen Kosten und agiert nicht in den sichersten Jurisdiktionen der Welt - das ist ein Grund, sich intensiv mit Power Metallic Mines auseinanderzusetzen.

Power Metallic Mines liefert hochgradige Alternativen

Während Rio Tinto und Lundin Mining auf Masse setzen, bietet Power Metallic Mines seinen Aktionären den Zugang zu hochgradigen Lagerstätten im kanadischen Bergbau-Dorado Québec. Herzstück des Unternehmens ist das Nisk-Projekt, das sich über eine Länge von 20 km in der James-Bay-Region erstreckt. Durch die Entdeckung der sogenannten Lion Zone hat das Unternehmen Bohrergebnisse geliefert, die den Industriedurchschnitt von modernen Kupferminen, der bei lediglich rund 0,4% liegt, deutlich übertreffen. Ein Bohrloch der aktuellen Winterkampagne lieferte einen Abschnitt von 16,55 m mit einem Gehalt von 15,11% Kupferäquivalent. Unternehmen wie Rio Tinto oder Lundin können von derartigen Gehalten in ihren Riesen-Minen nur träumen. Ein entscheidender Faktor ist zudem die außergewöhnliche Metallurgie der Lion Zone.

Unabhängige Tests zeigten extrem hohe Gewinnungsraten: Kupfer konnte zu 98,9% extrahiert werden, während Platin zu 96,8% und Palladium zu 93,9% gewonnen wurden. Das produzierte Konzentrat weist einen Kupfergehalt von 25,8% auf und enthält darüber hinaus auch signifikante Anteile an Edelmetallen wie Silber und Gold. Dieser polymetallische Charakter bietet eine natürliche Diversifizierung, bei der etwa 49% des Werts auf Basismetalle und 51% auf Edelmetalle entfallen. Für den Herbst plant das Management die Veröffentlichung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie. Schon heute sorgt die Kombination aus hohen Gehalten und verschiedenen Elementen aber für Aufsehen in der Bergbau-Szene.

Hohe Gehalte und ein sicheres Umfeld: Power Metallic Mines punktet mit herausragenden Eckdaten.



Jurisdiktion und Qualität treiben die Konsolidierung

In einem Marktumfeld, das von Ressourcen-Nationalismus und geopolitischen Spannungen geprägt ist, entwickeln sich Standort und Jurisdiktion zu zentralen Kriterien für Investitionsentscheidungen. Die Aktivitäten von Lundin Mining in Argentinien und Chile sind trotz geologischer Stärke mit politischen Risiken verbunden. Québec hat sich hingegen als führender Standort etabliert und bietet neben einem stabilen Rechtssystem Zugang zu emissionsfreier Wasserkraft, was den CO2-Fußabdruck deutlich reduziert. Da Konzerne wie Rio Tinto und Lundin Mining langfristig auf die Akquisition hochgradiger Assets in stabilen Regionen angewiesen sind, um Reserven abzusichern, gilt Power Metallic Mines im aktuellen Marktumfeld als einer der profiliertesten Übernahmekandidaten. Die Analysten von GBC sehen das Unternehmen als stark unterbewertet an und bescheinigen der Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 200%. Für Anleger bietet Power Metallic Mines die Chance, von der Hebelwirkung eines Juniors zu profitieren, dessen geologische Eckdaten bereits heute für Aufsehen sorgen.

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