Der Goldpreis hat sich seit seinem Tief am Montag bei knapp 4.100 Dollar wieder deutlich erholen können. Am Mittwochmorgen wird eine Feinunze Gold für 4.549 Dollar gehandelt. Unterstützend wirkte dabei ein Rückgang der Ölpreise, der Inflationssorgen dämpfte. Hintergrund sind Signale aus Washington, wonach an einer Lösung des Nahostkonflikts gearbeitet wird.Trotz der jüngsten Erholung notiert der Goldpreis jedoch weiterhin knapp 19 Prozent unter seinem Höchststand von Ende Januar, aber gut fünf Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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