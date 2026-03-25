© Foto: Dalle (KI-Bild) - OpenAIÖl rauscht ab, Gold schießt nach oben: Ausgerechnet Donald Trumps Signal zu Iran-Verhandlungen entfacht neue Fantasie am Markt. Jetzt rückt sogar ein extremes Goldman-Sachs-Ziel wieder in den Fokus.Was für ein Stimmungsumschwung am Rohstoffmarkt! Der Goldpreis ist am Mittwoch kräftig gestiegen und hat damit viele Anleger überrascht. Während der Ölpreis nach Aussagen von Donald Trump zu möglichen Verhandlungen mit dem Iran stark nachgab, griffen Investoren bei Gold wieder beherzt zu. Der Spotpreis für das Edelmetall legte zuletzt um 2,56 Prozent auf 4.588 US-Dollar je Unze zu. Noch dynamischer fiel die Bewegung bei den Futures aus. Die Gold-Futures für April kletterten um mehr als 4 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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