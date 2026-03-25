DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die USA haben dem Iran laut Regierungsvertretern einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Dieser konzentriert sich demnach weitgehend auf frühere Forderungen der Trump-Regierung an Teheran. Das über Vermittler zugestellte Dokument fordert den Iran den Regierungsvertretern zufolge dazu auf, seine drei wichtigsten Atomanlagen abzubauen, jegliche Anreicherung auf iranischem Boden zu beenden, die Arbeit an ballistischen Raketen einzustellen, die Unterstützung für Stellvertretergruppen einzuschränken und die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen. Im Gegenzug würden die im Zusammenhang mit dem Atomprogramm stehenden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, und die USA würden das zivile Atomprogramm des Landes unterstützen - während sie es gleichzeitig überwachen. Der Plan spiegelt im Großen und Ganzen den US-Vorschlag wider, der mit dem Iran vor Beginn des Krieges am 28. Februar diskutiert wurde, als US-Präsident Donald Trump Teheran vorwarf, nicht in gutem Glauben zu verhandeln. Irans neue Führung erklärt, sie habe nun höhere Forderungen an Washington, wie etwa Reparationen für die wochenlangen Angriffe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Zwischenbericht GJ 2025/26

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz)

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und Strategie Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

Im Laufe des Tages

- DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

- DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Erzeugerpreise Februar Output-Basis PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+3,1% gg Vj - DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 85,5 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,7 zuvor: 86,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 86,3 zuvor: 90,5 - US 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -207,0 Mrd USD 3. Quartal: -226,4 Mrd USD

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell DAX Futures 23.045,00 +0,9 E-Mini-Future S&P-500 6.641,00 +0,5 E-Mini-Future Nasdaq-100 24.344,75 +0,5 Topix (Tokio) 3.650,34 +2,6 Hang-Seng (Hongk.) 25.175,01 +0,4 Shanghai-Comp. 3.921,04 +1,0 Dienstag: zuletzt +/- % DAX 22.636,91 -0,1 DAX-Future 22.772,00 -0,2 XDAX 22.571,22 -0,3 MDAX 28.125,11 -0,4 TecDAX 3.416,31 -0,6 SDAX 16.517,29 +0,3 Euro-Stoxx-50 5.581,29 +0,1 Stoxx-50 4.842,01 +0,5 Dow-Jones 46.124,06 -0,2 S&P-500 6.556,37 -0,4 Nasdaq Composite 21.761,89 -0,8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kräftigen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch starten. Die USA haben dem Iran laut Regierungsvertretern einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Dieser konzentriert sich weitgehend auf frühere Forderungen der Trump-Regierung an Teheran. Ob der Forderungskatalog in dieser Form von der iranischen Führung akzeptiert wird, darf bezweifelt werden. Er macht allerdings deutlich, dass hinter den Kulissen intensiv an einer diplomatischen Lösung des Konflikts gearbeitet wird. Der Preis von Brent gibt deutlich nach und notiert am Morgen bei 100 Dollar das Fass für Brent und damit klar unter den seit Ausbruch des Kriegs erreichten Höchstständen von knapp 120 Dollar. An den Anleihemärkten geben die Renditen nach, ein weiteres Entspannungssignal. Neben den Ereignissen im Nahen Osten steht die Bekanntgabe des Ifo-Geschäftsklimaindex im Blick. Für den Sammelindex wird für März mit einem deutlichen Rückgang auf 85,5 von 88,6 Punkten gerechnet. Ursächlich hierfür dürfte vor allem die Erwartungskomponente sein. Die am Vortag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone haben bereits deutlich gemacht, dass der Irankrieg erste Schleifspuren hinterlässt.

Rückblick: Kaum verändert - Die Erholungsgewinne vom Wochenstart konnten gehalten werden, obwohl die Ölpreise wieder deutlich anzogen. Dazu trugen auch Dementis aus dem Iran zu angeblichen Gesprächen zwischen den Kriegsparteien Iran und USA bei. Positiv sei aber, dass der US-Präsident angesichts des jüngsten Deeskalationsversuchs offenbar weiter an einem 'Deal' interessiert sei, hieß es. Laut US-Präsident Trump soll sich nun Pakistan als Vermittler angeboten haben. Konjunkturdaten setzten kaum Akzente. "Der Irankrieg hinterlässt offenbar erste Spuren", kommentierten gleichwohl die Ökomomen der Commerzbank den gesunkenen Sammel-Einkaufsmanagerindex im Euroraum. In Madrid haussierten Puig Brands um 13 Prozent, nachdem Estee Lauder Übernahmegespräche mit Puig bestätigt hatte. In Paris legten L'Oreal um 1,0 Prozent zu, die Aktie des Nivea-Herstellers Beiersdorf verteuerte sich um 1,5 Prozent. Softwareaktien lagen schwach im Markt. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das KI-Unternehmen Anthropic neue Anwendungen ankündigte und auch Amazon Berichten zufolge an neuen KI-Werkzeugen arbeite. Schon seit einiger Zeit werden KI-Anwendungen als Gefahr für Geschäftsmodelle von Softwareunternehmen gesehen. In Paris verbilligten sich Dassault Systemes um 2,4 Prozent, in London Sage Group um 1,7 Prozent. Im DAX sackten SAP um 4,1 Prozent ab, auch gedrückt von einer Abstufung durch JP Morgan. Im TecDAX verloren Atoss Software über 5 und Nemetschek 4,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Brenntag rückten nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank um 7,6 Prozent vor und waren im DAX vorn. BASF kletterten um 4,2 Prozent, ebenfalls nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank. Die Analysten betonten dessen ungeachtet die erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer und Entwicklung des Nahost-Krieges in Bezug auf den europäischen Chemiesektor. Wacker Chemie stiegen um 5,2 Prozent. Hier lautet die Einstufung der Analysten nun "Hold" statt "Sell". Continental verloren 0,4 Prozent. Zwar erwägen mehrere Beteiligungsgesellschaften laut einem Bericht Gebote für die Industriesparte. Das sei aber schon seit längerem bekannt, hieß es. Für Bayer ging es nach einer Aktienplatzierung um 1,9 Prozent nach unten. Ionos zogen mit einem Aktienrückkaufprogramm um 2,4 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten waren nicht zu beobachten. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - um 0,3 Prozent nach unten, im Sog von im späten US-Aktienhandel leicht nachgebenden US-Indizes.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Hoffnungsrally gaben die Indizes einen Teil der Gewinne wieder ab. Schon am Vortag hatten die Kurse deutlich unter den Tageshochs geschlossen, nachdem US-Präsident Trump zunächst Hoffnung auf ein absehbares Kriegsende im Nahen Osten verbreitet hatte, indem er von Gesprächen mit Iran sprach, worauf aber aus Teheran ein Dementi folgte. An dieser diffusen Nachrichtenlage änderte sich am Dienstag wenig. Bremsend wirkten die wieder anziehenden Ölpreise vor dem Hintergrund fortgesetzter gegenseitiger Angriffe Israels und des Iran und auch die wieder steigenden Marktzinsen. Softwareaktien standen unter Verkaufsdruck. Nachdem deren Kurse bereits seit geraumer Zeit immer wieder von Bedenken gedrückt werden, dass Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz für Disruptionen der Geschäfte von Softwareunternehmen sorgen könnten, kam am Berichtstag verschärfend hinzu, dass das KI-Unternehmen Anthropic neue Anwendungen ankündigte und dass auch Amazon an neuen KI-Werkzeugen arbeiten soll. Salesforce, Datadog, Servicenow, Intuit oder Workday büßten darauf bis zu 6,7 Prozent ein. Die Aktie des technologieorientierten Beratungsunternehmen Gartner sackte um 6,9 Prozent ab. Amazon schlossen 1,4 Prozent im Minus. Jefferies Financial Group verbesserten sich um 2,5 Prozent. Die japanische Bank Sumitomo Mitsui Financial Group arbeitet an einer möglichen Übernahme der Investment Bank, wie die Financial Times berichtet. Estee Lauder verloren erneut stark mit einem Minus von 9,8 Prozent. Berichte über Fusionsgespräche des Kosmetikkonzerns mit der spanischen Puig hatten die Aktie am Vortag bereits stark gedrückt.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,93 +0,10 3,97 3,84 5 Jahre 4,03 +0,08 4,07 3,95 10 Jahre 4,39 +0,06 4,43 4,33

Die Renditen der US-Staatsanleihen machten den Rückgang vom Vortag wieder wett. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um 6 Basispunkte auf 4,40 Prozent zu, weil die höheren Ölpreise und Störungen in den Lieferketten die Inflationserwartungen wieder anheizten, was tendenziell für steigende Zinsen durch die Notenbanken spricht. In die gleiche Kerbe schlug eine höher als erwartet ausgefallene Revision des Anstiegs der US-Lohnstückkosten im vierten Quartal. Er betrug 4,8 Prozent, wohingegen Ökonomen nur mit 4,0 Prozent gerechnet hatten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:59 EUR/USD 1,1591 -0,1 -0,0016 1,1607 1,1583 EUR/JPY 184,36 +0,1 0,1800 184,1800 184,0800 EUR/CHF 0,9158 +0,1 0,0010 0,9148 0,9161 EUR/GBP 0,8661 +0,1 0,0010 0,8651 0,8652 USD/JPY 159,01 +0,2 0,3300 158,6800 158,9100 GBP/USD 1,3379 -0,2 -0,0030 1,3409 1,3380 USD/CNY 6,8955 +0,1 0,0037 6,8918 6,8918 USD/CNH 6,8996 +0,1 0,0086 6,8910 6,8974 AUS/USD 0,697 -0,3 -0,0023 0,6993 0,6966 Bitcoin/USD 71.197,06 +1,6 1.135,27 70.061,79 69.444,30

Der Dollar stieg mit den US-Renditen und dem schwindenden Optimismus über eine Entspannung des Nahostkonflikts. Der Greenback sei wieder stärker als Fluchthafen angesteuert worden, hieß es. Der Euro fiel auf 1,1586 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,21 -3,4 -3,14 92,35 Brent/ICE 100,25 -4,1 -4,24 104,49

Beim Gold tat sich wenig, immerhin wurde damit die jüngste Abwärtstendenz damit gestoppt. Die Feinunze verbilligte sich minimal auf 4.404 Dollar.

ÖL

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.548,47 +1,7 74,89 4.473,59 Silber 73,12 +2,7 1,90 71,22 Platin 1.953,85 +1,0 19,17 1.934,68

Die Ölpreise stiegen nach dem Rücksetzer am Montag wieder deutlich vor dem Hintergrund andauernder gegenseitiger Angriffe im Iran-Krieg. Brent-Öl kostete zuletzt im US-Handel über 3 Prozent mehr als am Vortag, rund 103,50 Dollar. Selbst wenn der Konflikt morgen enden würde, würden die Ölpreise in absehbarer Zeit nicht auf 60 oder 50 Dollar zurückfallen, sagte Ölexperte John Kilduff von Again Capital. "Ich sehe das nicht einmal in diesem Jahr, wegen des entstandenen Schadens, der ausgefallenen Produktion und der Zeit, die es dauern wird, alles wieder in Ordnung zu bringen."

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

PARLAMENTSWAHL DÄNEMARK

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat ihre Partei zu ihrem schlechtesten Wahlergebnis seit mehr als 120 Jahren geführt. Auf Frederiksen kommen nun schwierige Verhandlungen zu, um sich eine dritte Amtszeit zu sichern. Die Sozialdemokraten erhielten rund 22 Prozent der Stimmen. Dies ist ein Rückgang gegenüber 27,5 Prozent im Jahr 2022 und ihr schlechtestes Ergebnis seit 1903. Die Partei ist weiterhin die größte Dänemarks. Frederiksen könnte die Macht behalten, verfehlt jedoch die Möglichkeit, eine Mitte-links-Koalition zu bilden.

FED

US-Notenbankgouverneur Michael Barr rechnet mit einem Beibehalten des aktuellen Zinsniveaus "für einige Zeit". In seiner Rede auf einer Konferenz in Phoenix sagte Barr, dass die Inflation nach wie vor "deutlich über" dem 2-Prozent-Ziel der Fed liege. Grund dafür seien sowohl schnellere Preissteigerungen bei Gütern als auch eine andauernde Inflation bei Dienstleistungen außerhalb des Wohnsektors. Barr zeigte sich zwar optimistisch, dass die Auswirkungen der Zölle nachlassen werden, betonte jedoch, dass er handfeste Beweise sehen wolle, bevor er für eine Lockerung der Geldpolitik stimme.

DAIMLER TRUCK

bekommt eine neue Personalvorständin mit Yvonne Bettkober zum 1. Oktober. Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. Der bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.

VOLKSWAGEN

verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit der israelischen Rafael Advanced Defence Systems über einen Wechsel der Produktion im Werk Osnabrück von Autos zu Komponenten für Raketenabwehrsysteme. Darunter wären auch schwere Lkw, die die Raketen des Systems tragen, sowie Abschussvorrichtungen und Generatoren.

MERCK & CO

steht kurz vor einer Vereinbarung im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar zur Übernahme von Terns Pharma. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Terns Pharma ist ein US-Biotech-Unternehmen, das Behandlungen für eine Form von Blut- und Knochenkrebs entwickelt.

META PLATFORMS

will seine Führungskräfte mit einem neuen Aktienoptionsprogramm zu einem aggressiven Wachstumskurs motivieren, das einigen Managern Hunderte Millionen US-Dollar bringen könnte. Im Rahmen dieses Programms könnten die Manager den vollen Wert ihrer Optionen nur dann realisieren, wenn das Unternehmen bis 2031 eine Marktkapitalisierung von mehr als 9 (derzeit: 1,5) Billionen Dollar erreicht, wie aus Einreichungen an die US-Börsenaufsicht SEC sowie Unternehmensangaben hervorgeht.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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March 25, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)

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