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Nota AI und SiMa.ai unterzeichnen strategische Partnerschaft für die Zusammenarbeit im Bereich der physischen KI-Technologie



25.03.2026 / 08:05 CET/CEST

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KI-Optimierung kombiniert mit leistungsstarken und effizienten ML-SoCs für eine führende Rolle im Markt für Physical AI Die KI-Optimierungstechnologie von Nota AI trifft auf die MLSoC-Produktfamilie von SiMa.ai und maximiert die On-Device-KI-Leistung für Physical AI

Gemeinsame Entwicklung und Kommerzialisierung von KI-Lösungen für industrielle Umgebungen, einschließlich ITS sowie Safety- und Security-Anwendungen

Ausweitung der Zusammenarbeit über das gesamte Spektrum der physikalischen KI hinweg: Robotik, Mobilität und mehr SAN JOSE, Kalifornien, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Nota AI, ein führendes Unternehmen für die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, und SiMa.ai, ein führendes Unternehmen für physische KI, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um ihre Präsenz auf dem Markt für physische KI zu erweitern. Die Unterzeichnungszeremonie fand in der Zentrale von SiMa.ai in San Jose, Kalifornien, statt. Die Bereitstellung von physischer KI am Netzwerkrand stellt eine große technische Herausforderung dar: es muss gleichzeitig eine hohe Inferenzleistung und maximale Energieeffizienz erreicht werden. Diese Partnerschaft ist von besonderer Bedeutung, da sich zwei Unternehmen, die jeweils über unübertroffenes Know-how auf der Hardware- und Softwareseite verfügen, zusammenschließen, um diese Herausforderung durch die Kombination ihrer jeweiligen Stärken zu bewältigen. Die beiden Unternehmen werden bei der ?gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von On-Device-KI-Lösungen, ?dem Ausbau der Technologiepartnerschaft und ?der Identifizierung von Kunden und der gemeinsamen Durchführung von Pilotprojekten eng zusammenarbeiten. SiMa.ai wird insbesondere seine globalen Vertriebskanäle und sein Partnernetzwerk nutzen, um aktiv gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig eine enge technische Integration zwischen dem NetsPresso SDK von Nota.ai und dem Palette SDK von SiMa.ai auf der Plattformebene herzustellen. Nota AI wird NetsPresso, seine Plattform zur Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, einsetzen, um KI-Modelle effizienter auf den leistungsstarken und effizienten MLSoC-Produkten von SiMa.ai laufen zu lassen. Die Plattform unterstützt die effiziente Optimierung und die Bereitstellung in verschiedenen Hardwareumgebungen und reduziert die Modellgröße um über 90 % bei gleichbleibend hoher Genauigkeit. Nota AI zielt darauf ab, die Inferenzleistung auf dem SiMa.ai MLSoC zu maximieren und eine optimierte KI-Umgebung zu schaffen, die in der Lage ist, Hochleistungs-Workloads auch bei geringem Stromverbrauch zu bewältigen. Darüber hinaus wird die generative, auf KI basierende Video-Intelligenz-Lösung NVA (Nota Vision Agent) von Nota AI für die SiMa.ai-Hardware optimiert und in einer Reihe von Industrieumgebungen eingesetzt, darunter Intelligente Verkehrssysteme (ITS), Sicherheit und Schutz. Auf dieser Grundlage wollen die beiden Unternehmen auch gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten in Bereichen der physischen KI wie Robotik und Mobilität verfolgen. SiMa.ai bringt mit seiner speziell für Physical AI entwickelten, softwarezentrierten Plattform eine entscheidende Hardware- und Softwaregrundlage in diese Partnerschaft ein. Das Herzstück dieses wertvollen Beitrags ist der Modalix MLSoC von SiMa.ai, ein hocheffizientes System-on-Chip für maschinelles Lernen, das klassenbeste multimodale Inferenz und außergewöhnliche Leistung bei außergewöhnlicher Energieeffizienz am Systemrand bietet. In Verbindung mit dem SiMa.ai Palette SDK, das die Bereitstellung komplexer Edge-KI-Anwendungen vereinfacht, ohne die Leistung oder Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen, bietet diese Plattform die nötige Flexibilität, um multimodale Interaktionen in Echtzeit zu verarbeiten. Zusammen ermöglicht dies den Kunden eine nahtlose Skalierung von hochleistungsfähigen, stromsparenden KI-Workloads in den Bereichen Robotik, Automotive, Smart Vision und industrielle Automatisierung. Myung-su Chae, CEO von Nota AI, kommentierte: "Wir sehen eine große Bedeutung darin, dass die KI-Optimierungstechnologie von Nota AI in Kombination mit der Plattform von SiMa.ai unsere Expansion in die physische KI beschleunigen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SiMa.ai, um KI-Lösungen auf Geräten zu entwickeln, die in realen Industrieumgebungen praktisch eingesetzt werden können." Krishna Rangasayee, Gründer und CEO von SiMa.ai ergänzte: "Software-Optimierung ist nicht optional - sie ist unerlässlich, damit KI-Modelle in physischen KI-Umgebungen zuverlässig laufen. Wir sind zuversichtlich, dass die KI-Optimierungsexpertise von Nota AI, die die Leistung von KI-Modellen für spezifische Hardware-Umgebungen maximiert, eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der physischen KI-Strategie von SiMa.ai spielen wird." Informationen zu Nota AI

Nota AI ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, das es Entwicklern ermöglicht, über seine Flaggschiff-Plattform NetsPresso leistungsstarke KI-Modelle auf jedem Gerät einzusetzen. Mit der Unterstützung von über 40 Modellarchitekturen und der Optimierung für über 100 Geräte automatisiert NetsPresso die gesamte Pipeline von der Komprimierung und Quantisierung bis hin zur Bereitstellung und sorgt so für eine erstklassige On-Device KI-Performance. Nota AI unterstützt eine Vielzahl von realen Anwendungen in den Bereichen Smart Cities, ITS, industrielle Automatisierung, Sicherheit und physische KI. Weitere Informationen finden Sie auf www.nota.ai Informationen zu SiMa.ai

SiMa.ai ist ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI und bietet eine speziell entwickelte, softwarezentrierte Plattform, die erstklassige Leistung, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit für physische KI-Anwendungen bietet. SiMa.ai konzentriert sich auf die Skalierung von Physical AI in den Bereichen Robotik, Automotive, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Smart Vision und Gesundheitswesen und wird von erfahrenen Technologen geleitet und von erstklassigen Investoren unterstützt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Jose, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf www.sima.ai . Medienkontakte

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