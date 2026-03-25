© Foto: Dall-EHoffnung auf Frieden zwischen den USA und dem Iran treibt Asiens Börsen kräftig nach oben, während der Öl-Preis fällt und Gold wieder glänzt.Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch kräftig zugelegt, nachdem Signale aus Washington auf eine mögliche Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hindeuteten. Besonders deutlich fiel die Reaktion in Südkorea aus: Der Leitindex Kospi sprang um bis zu 2,8 Prozent, während der technologieorientierte Kosdaq rund 2,6 Prozent gewann. Vor allem Technologiewerte gehörten zu den größten Gewinnern. Der Halbleiterhersteller SK Hynix legte um mehr als 5 Prozent zu. Auch Japan verzeichnete starke Zugewinne - der Nikkei 225 stieg um rund 2,9 …Den vollständigen Artikel lesen
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