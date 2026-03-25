BÖRSE AKTUELL: Gemischte Signale bei globalen Märkten (25.03.2026)

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild: Während US-Aktienfutures leicht nachgaben, deuteten europäische Index-Futures auf einen uneinheitlichen Handelsstart hin. Insgesamt verbessert sich die globale Risikostimmung moderat, gestützt durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten.

Im aktuellen Marktbericht Börse steht insbesondere der Ölpreis im Fokus. Rohöl geriet unter Druck, nachdem Signale einer möglichen Deeskalation im Iran die Sorgen vor einem länger anhaltenden Angebotsschock dämpften. Der Brent-Preis fiel von 100 auf 96 US-Dollar pro Barrel. Diese Entwicklung reduziert Inflationsängste und senkt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Straffungen.

Aktienmärkte profitieren von besserer Stimmung

An den asiatischen Märkten legten Risikoanlagen deutlich zu. Regionale Aktien verzeichneten Gewinne von rund 1,8 - Unterstützt wurde diese Bewegung durch sinkende Ölpreise, eine freundlichere Marktstimmung sowie eine steigende Nachfrage nach Staatsanleihen.

Auch am Devisenmarkt zeigte sich die veränderte Risikoneigung: Der US-Dollar gab leicht nach, da Investoren ihre defensiven Positionierungen teilweise abbauten....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.