Nach den Daten der Bundesstatistiker ging es im 4. Quartal 2025 zum 5. Mal in Folge aufwärts, diesmal um 3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal. Bemerkenswert auch: Erstmals seit 2022 legten (nach vorläufigen Ergebnissen) die Preise im Vergleich zu 2024 im Jahresdurchschnitt 2025 um 3,2 % zu! Die Statistiker hielten außedem fest: Die Preise für Wohnimmobilien sind in allen Regionen im 4. Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, im Vergleich zum 3. Jahresviertel 2025 aber teilweise gesunken.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe