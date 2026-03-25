J.P. Morgan hat seinen neuen Favoriten im deutschen Chemie-Sektor benannt. Spoiler: Dabei handelt es sich nicht um die allseits beliebte Aktie von BASF. Nachdem die Deutsche Bank bereits am Dienstag den Chemie-Sektor mit ihrer Einschätzung durcheinandergewirbelt hat (mehr dazu hier), haben die Experten von J.P. Morgan nun eine Branchenstudie veröffentlicht. Dabei wurde nicht etwa die beliebte BASF von den Analysten zum Branchenfavoriten gekürt, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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