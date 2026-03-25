Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Iran-Krieg hat auch den ETF-Markt weiter fest im Griff, so die Deutsche Börse AG."Das Sentiment hat sich deutlich verschlechtert, dennoch sehen wir nicht nur Verkäufe", berichte Frank Mohr von der Société Générale. Holger Heinrich von der Baader Bank melde mehr Käufe als Verkäufe bei etwas höheren Umsätzen. Janis Völker von Lang & Schwarz sehe viele Abgaben. "So mancher nutzt die niedrigen Kurse aber auch für einen Einstieg à la Winterschlussverkauf", ergänze er. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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