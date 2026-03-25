Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Dienstag (24.03.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD sowie dessen Auswirkungen auf den Gold- und Silberpreis im Euroraum. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage zeigte sich der Goldpreis erstmals wieder stabiler. Besonders technisch interessant: Gold eroberte im Tagesverlauf den EMA (200) bei aktuell 4.450,58 USD zurück. Damit könnte sich eine kurzfristige Stabilisierung andeuten. Auch diplomatische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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