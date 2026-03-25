RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des Biotechunternehmens Terns Pharmaceuticals. Der Zukauf könnte womöglich bereits zur Wochenmitte verkündet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen.

Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" über die Gespräche berichtet. Dort hieß es, Merck & Co stehe kurz vor einer Einigung über den Zukauf von Terns für rund 6 Milliarden US-Dollar (rund 5,2 Mrd Euro). Laut Bloomberg ist eine endgültige Vereinbarung noch nicht erreicht, möglich sei auch noch ein Scheitern der Gespräche. Vertreter von Merck und Terns reagierten laut dem Bericht zunächst nicht auf Anfragen.

Terns mit Sitz in Foster City im US-Bundesstaat Kalifornien kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,4 Milliarden US-Dollar und wird einschließlich Schulden mit etwa 5,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen forscht derzeit an einem Blutkrebsmedikament gegen chronische myeloische Leukämie, mit dem es im vergangenen Jahr mit sehr erfolgreichen Studienergebnissen auf einem Branchenkongress für Aufsehen gesorgt hatte.

Hintergrund einer möglichen Übernahme dürfte sein, dass Merck & Co seine Abhängigkeit von seinem wichtigsten Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda, verringern will. 2025 hatte der Konzern mit Verona Pharma und Cidara Therapeutics deshalb zwei milliardenschwere Übernahmen im Bereich der Atemwegs- und Lungenkrankheiten sowie der Infektionserkrankungen gestemmt./tav/niw/nas